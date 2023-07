Jupiter AM se stabilise au premier semestre 2023

Après une année 2022 qui l’a vu perdre près de 10 milliards de livres sterling d’encours et changé de directeur général, le gestionnaire britannique Jupiter Asset Management retrouve un semblant de stabilité. Sa collecte nette sur le premier semestre 2023 est nulle, la société de gestion ayant enregistré des entrées nettes de 900 millions de livres sterling sur le deuxième trimestre 2023, compensant les rachats nets d’une somme équivalente subis au premier trimestre. La firme a collecté 1,6 milliard net sur la clientèle institutionnelle et décollecté 0,7 milliard sur la clientèle particulière, wholesale et ses trusts entre fin mars et fin juin.

Les encours de Jupiter AM ont progressé de façon marginale – de 2,4% sur le semestre et de 1,2% sur le trimestre – à 51,4 milliards de livres sterling. Pour Matthew Beesley, directeur général de Jupiter AM depuis octobre 2022, la société de gestion a observé un « bon premier semestre ». « Nous continuons de diversifier notre clientèle, les encours des institutionnels représentant désormais 18% des encours du groupe et les actifs à l’international 36%. Nous avons presque terminé la rationalisation de notre gamme de fonds et avons identifié des économies de coûts plus élevées qu’attendues », a-t-il commenté dans un communiqué. Le gestionnaire britannique prévoit de lancer une gamme de fonds thématiques durant le second semestre.

