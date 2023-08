Janus Henderson reste très fébrile dans son rétablissement

Janus Henderson ne présentera pas aux actionnaires minoritaires ce trimestre une slide sur sa collecte entre mars et juin 2023, contrairement à celle qu’il avait présenté pour le premier trimestre. Il faut dire qu’entre les deux, le soufflet est retombé. Au premier trimestre, Janus Henderson avait fait état de sa première collecte nette trimestrielle positive - c’est-à-dire où les souscriptions ont été supérieures aux retraits de la part des clients - depuis...2017! C'était l’année de la fusion entre le britannique Henderson et l’américain Janus.

Pour le deuxième trimestre, le groupe - qui reste l’un des seuls du secteur de la gestion d’actifs à avoir osé une fusion transatlantique - ne dispose plus de la collecte nette positive de la part de clients institutionnels. Il décollecte 500 millions de dollars. A son actif, on notera toutefois d’importants progrès car le montant est loin des 7,8 milliards de rachats enregistrés à la même époque de l’an dernier.

Depuis, sous la pression de l’actionnaire activiste américain Trian, Janus Henderson s’est doté d’un nouveau directeur général en la personne d’Ali Dibadj, 47 ans, arrivé en juin 2022. Et celui-ci a mis en place un plan de développement avec des métriques plus ou moins précises. Il projette par exemple «un à deux trimestres de flux positifs au cours des un à deux ans à venir» ou encore une «croissance annuelle du chiffre d’affaires net». Des métriques dignes d’une entreprise en cours de récupération et qui manque certainement encore de confiance en soi. Dans sa présentation, le groupe évoque une «fondation solide» avec «des gens talentueux qui veulent gagner». Elle annonce aussi «la constitution d’une équipe de direction stratégique» pour contribuer à la mise en œuvre de l’orientation stratégique de l’entreprise, à savoir «protéger, croître et diversifier», le tout en tenant compte des commentaires des clients.

«Janus Henderson a réalisé un nombre considérable de changements positifs au cours de l’année écoulée, et je suis très satisfait de notre orientation. Nous en sommes aux premières étapes de l’exécution de notre plan stratégique et les premiers progrès sont tangibles, comme en témoignent nos deux meilleurs trimestres de flux nets depuis près de trois ans.» a commenté Ali Dibadj.

Le groupe a vu ses encours gérés progresser de 4% par rapport à la fin du premier trimestre, pour atteindre 322,1 milliards de dollars fin juin. Il a bénéficié d’un effet de marché et de change positif de 12 milliards de dollars.

Les revenus s'établissent à 516 millions de dollars sur le trimestre contre 555 millions au deuxième trimestre 2022. La marge d’exploitation recule à 22,8% contre 25,9 % il y a un an. Enfin, le résultat d’exploitation est aussi en recul à 118 millions contre 143 millions un an plus tôt.