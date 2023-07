Eres Gestion condamné à 200.000 euros d’amende

Eres Gestion, une société spécialisée dans l’épargne salariale, l’épargne retraite et l’actionnariat salarié, principalement à destination d’une clientèle non professionnelle, a été condamnée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à une sanction de 200.000 euros pour divers manquements. Elle avait été auditionnée jeudi 22 juin Eres par la Commission des sanctions du régulateur. Le Collège de l’AMF avait requis 500.000 euros d’amende et un avertissement.

Bien qu’en bonnes parties contestés par Eres Gestion, les reproches de l’AMF concernent des procédures lacunaires et imprécises relatives aux rétrocessions des frais de gestion liés à la commercialisation de ses fonds; une information qui n’est pas rendue de manière complète, exacte et compréhensible à ses investisseurs avant qu’ils n’investissent dans le fonds sur les rétrocessions des frais de gestion versées aux distributeurs; et d’avoir manqué, de janvier 2018 à juin 2021, à ses obligations de faire preuve d’un niveau élevé de diligence et de mettre en place des politiques et des procédures visant à garantir la conformité des décisions d’investissement de chaque FIA avec ses objectifs et stratégies d’investissement; enfin, de ne pas matérialiser et tracer ses décisions de sélection des sociétés de gestion et des fonds sous-jacents.