EFG International affiche un résultat record au premier semestre 2023

La banque suisse EFG International, spécialisée dans la gestion de fortune et la gestion d’actifs, a annoncé ce 26 juillet une collecte nette pour le premier semestre de 3 milliards de francs suisses. Ses encours atteignent 146,5 milliards de francs suisses à fin juin 2023.

La banque affiche un résultat net «record» à 148 millions de francs en hausse de près de 50% sur un an, grâce à des revenus d’exploitation en progression de 20% et une hausse des dépenses plus faible, à 11%.

EFG International a procédé à de nombreux recrutements sur le premier semestre sans préciser toutefois s’ils étaient liés à la désaffection de certains salariés venus de Credit Suisse. Elle a ainsi embauché en net 75 conseillers relation clients en gestion de fortune dans différentes fonctions et régions, lui permettant d’atteindre la taille critique sur plusieurs marchés qu’elle qualifie de clés.

Giorgio Pradelli, le directeur général, indique que la priorité du groupe pour 2023 portera sur l’amélioration de l’expérience client en matière de relation numérique avec la banque.