DWS collecte 9,3 milliards au deuxième trimestre 2023

DWS, la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, a publié ce 26 juillet une collecte nette de 9,3 milliards d’euros pour le deuxième trimestre 2023, soit 15 milliards pour le semestre complet. Hors fonds monétaires, la collecte est de 10,4 milliards au deuxième trimestre et 19,2 milliards sur les six premiers mois de l’année.

Le groupe, qui avait subi l’an dernier un scandale lié à une exagération sur les encours de fonds suivant des critères extra-financiers ESG (environnement, social et gouvernance), indique que ces fonds ont attiré 1,9 milliard de souscriptions, nettes des rachats.

Les encours sous gestion s'établissaient à 859 milliards d’euros à fin juin, contre 841 trois mois plus tôt et 821 milliards fin 2022. «Cette hausse est principalement due à l'évolution des marchés et à la collecte nette, tandis que les mouvements des taux de change ont eu un impact négatif sur les actifs gérés», indique un communiqué. La collecte aurait été positive dans toutes les grandes régions du monde (EMEA, Amériques et Apac) et pour les deux segments de clientèles que sont les institutionnels et le retail. Mais c’est dans la gestion passive, avec ses produits Xtrackers notamment, que DWS collecte le plus comparé à la gestion active et alternative.

Le ratio d’exploitation s'établit à 61% au deuxième trimestre et à 63,5% au premier semestre. Claire Peel, directrice financière du groupe, assure que la société de gestion, cotée en Bourse, est en bonne voie de réussir son objectif 2023 d’un ratio d’exploitation inférieur à 65% sur l’année.

Deux actions en justice sont en cours contre DWS des deux côtés de l’Atlantique. Une aux Etats-Unis et une en Allemagne qui ont couté sa place à l’ancien directeur général Asoka Woehrmann. Selon Reuters, la SEC aux Etats-Unis pourrait annoncer une sanction pour la fin septembre après deux ans d’enquête.