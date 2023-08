Deutsche Börse renforce son expertise dans la blockchain avec FundsDLT

Elle n’aura plus qu’un seul actionnaire. La fintech FundsDLT, spécialisée dans la tokenisation des parts de fonds d’investissement, va se faire racheter à 100% par Deutsche Börse. Ses actionnaires actuels, présents depuis la création de la fintech luxembourgeoise en 2020, vont donc tous sortir. Il s’agit des fondateurs – y compris son directeur général actuel Olivier Portenseigne – ainsi que de Natixis IM, Credit Suisse AM et la Bourse du Luxembourg.

C’est au sein de cette dernière que l’activité de FundsDLT a été incubée via des travaux préparatoires qui ont commencé en 2016 avec les six fondateurs et se sont poursuivis jusqu'à la création de la société. Deutsche Börse était entré au capital de FundsDLT au même moment que les autres actionnaires intéressés par la technologie blockchain pour accélérer la distribution de parts de fonds. Elle promet une infrastructure moins couteuse, plus rapide et davantage sécurisée, mais nécessite de lourds développements et investissements. En France, Natixis IM est un grand utilisateur de FundsDLT puisqu’il a commencé à distribuer plusieurs fonds monétaires via la blockchain à destination des trésoriers d’entreprises pour le moment.

Pour cette montée au capital, qui doit encore obtenir l’aval des régulateurs, Deutsche Börse passera par DB1 Ventures, sa société de capital-risque. Elle indique qu’elle «fera de la technologie et des services de FundsDLT une partie intégrante de l’offre de services de fonds de Clearstream.»

«Outre les synergies commerciales, cette opération avec Deutsche Börse marquera une intégration plus complète des offres de services de Clearstream et FundsDLT ainsi qu’une gouvernance plus intégrée. Mais FundsDLT restera une entité à part entière », précise, à L’Agefi, Olivier Portenseigne.

S’il indique que FundsDLT compte aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs avec les prestataires externes et travaille pour une dizaine de clients, aucun détail n’est fourni sur les modalités financières de l’opération.

La dernière levée de fonds de la fintech date de 2020 et aucun détail, déjà, n’avait été fourni. Depuis, aucune autre levée n’aurait été réalisée. L’opération actuelle pourrait être l’occasion d’accroître les moyens de FundsDLT.