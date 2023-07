Banca Generali sur le point de lancer sa banque privée en Suisse

Banca Generali se rapproche du démarrage de son activité de banque privée en Suisse. La banque italienne prévoit de recevoir l’approbation formelle pour une licence bancaire de la part du régulateur local, la Finma, en août prochain, pour sa filiale BG Suisse, a annoncé Gian Maria Mossa, directeur général, lors de la présentation des résultats du premier semestre. «Nous prévoyons de commencer nos opérations auprès des clients suisses à partir de novembre. Il s’agit de la première licence bancaire approuvée par le régulateur suisse depuis plusieurs années», a-t-il précisé.

La banque italienne prévoit également d’obtenir la licence pour la libre prestation de services (LPS) d’ici le début de l’année prochaine, afin d’étendre ce service de banque privée aux clients italiens et internationaux à partir de mars 2024.

Banca Generali a enregistré un bénéfice net de 175,1 millions d’euros, soit une augmentation de 33 % au cours du premier semestre de cette année. Les actifs totaux atteignent un record de 88,2 milliards d’euros, soit une augmentation de 9 % par rapport à l’année précédente. La collecte nette pour le premier semestre s’élève à 3,3 milliards d’euros, soit une hausse de 7 %. Elle a été principalement tirée par le conseil financier et les « managed solutions », qui regroupent les fonds, sicav et produits assurantiels. Ces derniers représentent désormais 42 milliards d’euros d’encours (+4,7%), portés par la bonne tenue des fonds maison (encours en hausse de +5,7%) et des produits assurantiels diversifiés (encours en hausse de 12,9%). Les produits ESG représentent désormais un tiers des encours.

