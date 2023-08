Anima profite du premier semestre pour rembourser sa dette bancaire

Frédéric Charillon

Lorsqu’on les sollicite sur les questions politiques ou diplomatiques, les principales applications d’intelligence artificielle (IA) semblent au premier abord utiles, et même agréables : on n’y trouve aucun des tics de langage médiatiques du moment, par lesquels tout maire devient « l’édile », tout discours est forcément « lunaire » et tout récit, « glaçant ». C’est en soi une première victoire de la civilisation. Mais le cyber-animal pose d’autres problèmes.