Vincent Policard: «Les besoins en infrastructure sont énormes»

Pour Vincent Policard, partner chez KKR, les fonds de capitaux privés ont un rôle incontournable à jouer dans le financement des infrastructures. « Les besoins sont énormes ! », interpelle le professionnel. Les chiffres donnent le tournis. « La transition énergétique vers le net zéro nécessitera 200 trilliards de dollars d’investissement d’ici 2050. Cet argent devra venir du secteur privé et donc d’acteurs tels que KKR, présents dans ces secteurs depuis une quinzaine d’années », réagit-il. L’environnement macroéconomique plus tendu peut, selon lui, se révéler positif pour la classe d’actifs, qui pourra démontrer sa résilience et sa capacité à faire face à l’inflation. KKR, qui gère 54 milliards de dollars en infrastructure à l’échelle mondiale et dispose d’une équipe de 115 professionnels, privilégie deux axes d’investissement : les infrastructures digitales et la transition énergétique. « Des infrastructures industrielles et de transport complètent notre portefeuille de manière opportuniste », précise l’investisseur.