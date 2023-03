Virginie Deneuville

Virginie quitte sa région lilloise au début des années 2000 pour rejoindre Paris et le monde de l’analyse financière. Elle plonge finalement dans l’univers du journalisme, qu’elle ne quittera plus. Elle débute chez Option Finance et suit tous les rythmes de la presse écrite : agence, quotidien, hebdomadaire… Ses sujets de prédilection : la banque, l’assurance et le private equity, secteur qu’elle couvre depuis plus de quinze ans et sur lequel elle se concentre désormais plus particulièrement à L’Agefi.