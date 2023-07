Net zéro, si loin, si proche

A l'évidence, les entreprises vont devoir en faire plus en matière de réduction de leur empreinte carbone. C’est, en substance, ce qui ressort de notre dernière enquête auprès de nos analystes. A l’heure actuelle, ils estiment que moins de 60 % des entreprises sont sur la bonne voie pour parvenir à des émissions net zéro d’ici à 2050. Et, de leur point de vue, seule une entreprise sur quatre y parviendra d’ici à 2030. Un retard qui tient encore à un manque certain d’incitations gouvernementales et/ou de contraintes réglementaires. Au-delà, lacunes technologiques, manque d’ambition et dépenses d’investissement insuffisantes sont également pointés du doigt.

Un constat général qui recouvre toutefois des divergences sectorielles et régionales. Les entreprises liées aux services aux collectivités se distinguent ainsi en attirant des investissements considérables et seraient, selon nos analystes, près de quatre sur cinq en capacité d’atteindre leur objectif net zéro d’ici à 2050. Dans le secteur énergétique, la situation est contrastée entre les entreprises nord-américaines d’une part, et leurs homologues européennes résolument tournées vers le renouvelable d’autre part. Plus généralement, au-delà de ces divergences, la menace imminente d’une récession est un frein aux ambitions des entreprises. Dans un contexte économique difficile, les dirigeants sont tentés de privilégier leur performance à court terme.

Ce constat ne doit toutefois pas faire oublier les progrès réalisés. Les enjeux ESG (nvironnement, social, gouvernance) sont maintenant solidement ancrés dans la stratégie des entreprises. La transition énergétique continue d'être davantage une source d’opportunités que de risques. Dans un certain nombre de secteurs, les questions ESG sont devenues des paramètres incontournables. Dans les matériaux de construction, les gros acteurs qui ont plus de moyens financiers pour investir dans leurs initiatives ESG - de plus en plus importantes dans les processus d’appel d’offres - gagnent des parts de marché par rapport aux plus petits concurrents. Par ailleurs, pour 73 % de nos analystes, les entreprises sont proactives sur les questions ESG, chiffre qui n’a cessé d’augmenter depuis notre première enquête. Plus de la moitié déclarent que la rémunération des dirigeants est désormais liée à des objectifs d'émission. Cependant, cette mobilisation ne traduit pas toujours un engagement sincère. Près de 60 % de nos analystes estiment que les entreprises qu’ils suivent mettent en avant des aspects ESG sans les étayer par des actions. Un chiffre en augmentation par rapport à la précédente enquête qui suggère que la promotion excessive des caractéristiques ESG pourrait être de plus en plus courante.

Réglementation : la voie du changement

Si investisseurs et consommateurs ont un rôle à jouer dans l'évolution des pratiques, seules les évolutions réglementaires peuvent contraindre les entreprises à s’améliorer. Plus de 60 % de nos analystes déclarent que la réglementation est l’un des trois facteurs les plus importants pour faire évoluer les pratiques ESG. Cette dynamique est particulièrement visible en Chine où l’engagement du gouvernement à atteindre des émissions net zéro d’ici à 2060 a démontré le pouvoir de l’intervention « top-down ».

Dans l’industrie, des réglementations plus strictes en matière de construction ou l’adoption plus rapide des énergies renouvelables sont notamment deux des méthodes les plus claires et les plus éprouvées en faveur du changement. Au-delà, l’alignement des normes entre les différentes juridictions est essentiel. Il apparaît, par exemple, que le prix du carbone doit être fixé de manière efficace afin que les entreprises ne puissent plus exploiter des ressources artificiellement bon marché sans compenser leurs émissions.

Parfois, la réglementation la plus efficace peut être aussi simple que d’exiger des entreprises qu’elles mesurent des critères pertinents. En effet, depuis qu’elles sont tenues de déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre, elles s’efforcent de les réduire. En revanche, sur une question telle que la biodiversité, elles ont beaucoup moins de normes à respecter. Or de simples changements réglementaires dans ce domaine pourraient avoir des effets bénéfiques considérables.

De toutes les régions étudiées, la Chine est sans doute celle qui offre le plus grand potentiel d’amélioration pour faire avancer l’activité économique vers un développement plus durable, en particulier la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un potentiel qui tient à l’engagement pris depuis 2020 par Xi Jinping d’atteindre son pic d'émissions de CO2 d’ici à 2030 et de parvenir à des émissions net zéro d’ici à 2060. Une impulsion gouvernementale efficace puisque près de la moitié des analystes couvrant le pays estiment que la réglementation contribue de manière significative à stimuler la transition des entreprises vers un tel objectif.

Du reste, les entreprises chinoises accusent aujourd’hui encore un certain retard. Seul un quart d’entre elles ont mis en place un objectif d’émissions net zéro. En cause, l’absence de transcription des objectifs nationaux au niveau local. Il en résulte que les entreprises manquent parfois de plans d’action ou de ressources pour les aider à réduire leur empreinte carbone. Pour autant, la transition énergétique de la Chine offre de nombreuses opportunités aux investisseurs. D’ores et déjà, les entreprises chinoises les plus rapides à exploiter les opportunités vertes commencent à consolider leur position sur ces marchés en pleine croissance.

Parmi d’autres leviers d’amélioration, l'échange des droits d'émission de carbone au travers d’un marché réglementé. Moins de 10 % de nos analystes affirment que les entreprises chinoises y ont recours dans le cadre de leurs plans net zéro. En la matière, les initiatives futures de la Chine pourraient encourager les entreprises à adopter davantage de politiques et de pratiques liées à la transition énergétique.