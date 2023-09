Irina Hemmers: «Il y a énormément d’opportunités d’investissement en Europe»

Irina Hemmers, qui a rejoint Thoma Bravo il y a un an pour lancer le bureau européen et en prendre la direction, revient sur ses premiers mois au sein la société d’investissement américaine. « Ils ont été très chargés ! Il y a énormément d’opportunités d’investissement en Europe ! », sourit-elle. « Les expertises et les capitaux disponibles pour permettre aux sociétés tech de se développer sont actuellement insuffisants, et nous souhaitons répondre à une partie de ce besoin », développe la dirigeante. Alors que Thoma Bravo a réalisé en moyenne une opération par an en Europe au cours des dix dernières années, le rythme est appelé à s’accélérer. « Nous pensons réaliser trois à quatre investissements chaque année », prévoit Irina Hemmers. Thoma Bravo affiche notamment des ambitions en France, où le groupe a investi en 2021 dans Talend. « La France est un grand marché de la tech, avec d’excellents ingénieurs software », perçoit la professionnelle. La société américaine entend par ailleurs profiter de l’ajustement à la baisse des valorisations au sein du marché global de la tech.