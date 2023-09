Alexandre Margoline: «L'écosystème tech français a énormément grossi»

Permira est une société de gestion de private equity et dette privée paneuropéenne basée à Londres. En France, la firme aux 77 milliards d’euros d’actifs sous gestion est notamment actionnaire de la licorne Mirakle, d’Ahan Group, d’Exclusive Networks ou encore Safti. Elle déploie l’argent de ses investisseurs à travers une stratégie de LBO majoritaire et une stratégie de growth equity minoritaire, notamment dans la tech.

Pour le responsable de la France, Alexandre Margoline, après des temps difficiles pour le secteur, la visibilité en Europe commence à revenir, notamment vis-à-vis des taux d’intérêt et des valorisations. Sur le front des levées de fonds, il constate «un desserrement de l'étau», ce qui laisse espérer un rebond du secteur dans les prochains mois. La France, donc l'économie se montre plus résiliente relativement à ses voisins, devrait profiter à plein de cette reprise, en faisant valoir ses atouts dans la tech, la santé et le secteur de la consommation.

