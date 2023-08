La licorne Mirakl lève 100 millions d’euros en dette

Alors que les levées de fonds dans le secteur du venture et du growth se compliquent depuis plusieurs mois, la licorne Mirakl a choisi l’option de la dette pour se financer. Le spécialiste des logiciels dédiés aux marketplaces vient de signer son tout premier crédit syndiqué pour un montant 100 millions d’euros.

Le pool bancaire fournissant ce financement est composé de BNP Paribas, JSBC, JPMorgan, Natixis et Société Générale. Mirakl était conseillée par Redbridge Debt & Treasury Advisory.

Ce crédit de type renouvelable viendra renforcer la trésorerie de la société pour lui permettre d’accélérer son développement déjà rapide, qui passera par d’éventuelles nouvelles acquisitions. «Cette opération de levée de fonds sous forme de dette démontre la solidité de Mirakl. Mirakl franchit ainsi une étape importante dans sa maturité financière. Grâce à cette ligne de crédit syndiqué, nous allons pouvoir effectuer des opérations de M&A structurantes qui permettront de renforcer encore plus l’avance technologique de Mirakl et la performance des marketplaces de nos clients », déclare Philippe Corrot, cofondateur de la licorne.

Valorisé 3,5 milliards de dollars il y a deux ans

L’an dernier, Mirakl avait acquis la société Target2Sell, spécialisée dans la personnalisation des sites d’ecommerce, et lancé deux nouvelles activités : Mirakl Ads, une solution retail media permettant aux distributeurs et opérateurs de marketplaces de monétiser leur trafic web ; et Mirakl Payout, sa nouvelle solution de paiement.

En septembre 2021, Mirakl avait levé 555 millions de dollars à l’occasion d’une série E menée par Silver Lake, valorisant la société 3,5 milliards de dollars. Elle avait déjà levé un an auparavant 300 millions de dollars auprès de Permira et de ses investisseurs historiques.