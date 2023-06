Permira lève 4,2 milliards d’euros dans la dette privée

Dans un contexte où les financements bancaires se font plus rares et laissent une large place à la dette privée, Permira vient de boucler son dernier fonds dédié à cette stratégie. Spécialisé sur le direct lending, il atteint 4,2 milliards d’euros et dépasse ainsi l’objectif de 4 milliards d’euros initialement fixé.

Ce véhicule de cinquième génération, d’ores et déjà investi à 37%, succède à un précédent fonds bouclé fin 2018 pour près de 3 milliards d’euros. « Cette nouvelle levée de fonds illustre le développement des activités de crédit de Permira, dont les actifs sous gestion ont plus que triplé au cours des cinq dernières années », se réjouit la société d’investissement. La stratégie, qui consiste à fournir des solutions de financement long terme pour des sociétés mid market de qualité en Europe, reste inchangée par rapport aux précédents véhicules.

Le bouclage du fonds s’ajoute à d’autres développements réalisés au cours des derniers mois par Permira dans la dette privée : l’annonce en mars d’un fonds CLO (collateralized loan obligation) de huitième génération de 398 millions d’euros, le bouclage d’un sixième fonds de crédit structuré en décembre et la nomination de Ian Jackson, en tant que responsable d’une nouvelle stratégie dédiée aux situations spéciales.

Au sein du marché de la dette privée, de nombreux véhicules sont en cours de levée. Oaktree cherche notamment à collecter 18 milliards de dollars (16,7 milliards d’euros) dans des stratégies distressed et Ares vise 16,3 milliards de dollars dans le direct lending.