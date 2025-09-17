  
Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers Cyrus Herez ajoute Aliquis Conseil dans son escarcelle

Cyrus Herez ajoute Aliquis Conseil dans son escarcelle

Ses trois associés historiques deviennent associés du groupe Cyrus.
Publié le
gestion-de-patrimoine
Un évènement L’AGEFI
RECOUVREMENT & TECH, LE NOUVEAU DUO GAGNANT ?
18 septembre 2025 à 6:00 PM S’inscrire

Plus d'articles du même thème

Sujets d'actualité

Tous les sujets

ETF à la Une

Blackrock

BlackRock lance le premier ETF adossé à la méthodologie MSCI World sur la neutralité géographique et sectorielle

Premier fonds listé à commercialiser cette méthodologie MSCI World, l'ETF iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight Ucits vise, selon la société de gestion, un meilleur accès aux entreprises potentiellement sous-évaluées.
15 septembre 2025 à 11:16 AM
 · 
Valérie Riochet
Les plus lus
  1. L’AMF sanctionne Altaroc et ses deux dirigeants à hauteur de 1,3 million d’euros
  2. Sébastien Lecornu commence son chemin de croix budgétaire avec Fitch Ratings
  3. L’AMF suspecte des pratiques de «bouilloire» sur le titre Mexedia
  4. Trade Republic ouvre au grand public le non-coté d'Apollo et d'EQT
  5. Ursula von der Leyen promet un «sommet européen» sur le logement

Contenu de nos partenaires

  • Photo Jean-Baptiste PraccaV2.jpg
    PARTENARIAT
    Par Mata Capital

    «Sur les marchés immobiliers, une fenêtre stratégique s’ouvre pour des acteurs indépendants et agiles comme Mata Capital»

  • .
    PARTENARIAT
    Par Allianz Global Investors

    Apprendre à désapprendre : les limites du savoir

  • nuclear-2.jpg
    PARTENARIAT
    Par WisdomTree

    Le monde a pris sa décision : le nucléaire alimentera l’avenir

  • article9-img.png
    PARTENARIAT
    Par ALTAROC

    Comprendre les mécanismes de performance du Private Equity

A lire sur ...
beymedias-1.svg