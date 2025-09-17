Cyrus Herez ajoute Aliquis Conseil dans son escarcelle

l'Opinion (avec AFP)

Washington - La Bourse de New York a ouvert non loin de l'équilibre mercredi, à quelques heures de l’annonce de la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed), une baisse de ses taux - la première cette année - étant largement attendue. Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,23%, tandis que l’indice Nasdaq était stable (+0,01%), de même que l’indice élargi S&P 500 (+0,05%). Nasdaq © Agence France-Presse