Cyrus Herez ajoute Aliquis Conseil dans son escarcelle
Ses trois associés historiques deviennent associés du groupe Cyrus.
Un évènement L’AGEFI
RECOUVREMENT & TECH, LE NOUVEAU DUO GAGNANT ?
18 septembre 2025 à 6:00 PM S’inscrire
Plus d'articles du même thème
-
Orpi se lance dans de nouveaux métiers pour devenir le « guichet unique du logement »Le réseau d’agences immobilières a dévoilé sa feuille de route pour 2029. Elle prévoit le développement de la coopérative notamment dans le courtage en crédit immobilier et la gestion de patrimoine.
-
L’absence de traité international sur le plastique contrarie les projets des investisseursAprès l'échec en août 2025 du sommet sous l'égide de l'ONU, sur la pollution plastique, responsable de dommages colossaux pour la nature et la santé, la question n’est toujours pas intégrée dans un grand accord mondial. Des investisseurs avancent bon gré, mal gré.
-
Valneva est suspendu à la commercialisation du vaccin contre la maladie de LymeLes résultats de phase 3 du traitement de la biotech contre la maladie transmise par les tiques sont très attendus par les investisseurs.
Sujets d'actualité
ETF à la Une
BlackRock lance le premier ETF adossé à la méthodologie MSCI World sur la neutralité géographique et sectorielle
Premier fonds listé à commercialiser cette méthodologie MSCI World, l'ETF iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight Ucits vise, selon la société de gestion, un meilleur accès aux entreprises potentiellement sous-évaluées.
Les plus lus
- L’AMF sanctionne Altaroc et ses deux dirigeants à hauteur de 1,3 million d’euros
- Sébastien Lecornu commence son chemin de croix budgétaire avec Fitch Ratings
- L’AMF suspecte des pratiques de «bouilloire» sur le titre Mexedia
- Trade Republic ouvre au grand public le non-coté d'Apollo et d'EQT
- Ursula von der Leyen promet un «sommet européen» sur le logement
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Tout sur les taux
Crédits immobiliers : les 5 chiffres clés de la rentréeLe robinet du crédit reste ouvert, mais attention, les taux vont entamer une légère remontée
-
Mouvement social du 18 septembre : « La CFDT se place en position de relance de l'intersyndicale »« Alors que le PS est en situation difficile, la CFDT, elle, est calée dans sa stratégie et dans un rôle conforté par l'intersyndicale », analyse le politologue Jean-Marie Pernot. « Elle pilote une unité d'action et l’organisation semble à l’unisson de sa direction »
-
Wall Street en attente de la décision de la Fed, une baisse de taux attendueWashington - La Bourse de New York a ouvert non loin de l'équilibre mercredi, à quelques heures de l’annonce de la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed), une baisse de ses taux - la première cette année - étant largement attendue. Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,23%, tandis que l’indice Nasdaq était stable (+0,01%), de même que l’indice élargi S&P 500 (+0,05%). Nasdaq © Agence France-Presse