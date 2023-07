Olivier Seux : « Le retour des institutionnels dans le résidentiel est un gage d’efficacité »

En quoi consiste votre thèse d’investissement ?

Nous investissons dans la rénovation urbaine en value add. Concrètement, nous nous associons à des promoteurs sur des opérations de rénovation et de production de logements en résidentiel classique, mais aussi géré (résidences étudiantes, senior et coliving), essentiellement en zones tendues.

En cofinançant leurs projets, nous les accompagnons dans un changement de marché majeur. Habituellement, les promoteurs achètent les terrains sous conditions suspensives de permis de construire. Or le marché évolue très fortement vers des ventes sans conditions. On se porte donc acquéreur et portons ce risque pour eux.

Les chiffres des promoteurs indiquent des baisses des permis de construire. Ce risque n’est-il pas trop élevé ?

En réalité, un permis demandé a peu de risques d'être refusé. Si leur nombre est en baisse, c’est que les promoteurs prennent plus de temps pour discuter avec les mairies et peaufiner leurs projets avant de déposer leurs dossiers. Ils prennent leurs précautions car tout se joue en amont. De plus, ces dernières années, la réglementation pousse les mairies à produire du logement et encadre de plus en plus les recours. Le risque porte donc davantage sur les délais de sortie des permis que sur leur délivrance.

Pourquoi anticipez-vous un afflux massif de bureaux vides sur le marché ?

La valorisation de ces actifs est sous la double pression de la remontée des taux d’un côté et de la forte augmentation du télétravail depuis la crise sanitaire de l’autre. Ces deux tendances devraient pousser les sociétés de gestion à arbitrer davantage. Avant cette configuration de marché, elles n’avaient aucun intérêt à se séparer de leurs bureaux, même vacants. Mais aujourd’hui, la donne a changé. Nous anticipons des tensions sur la liquidité de plusieurs fonds, d’autant plus que la totalité des dépréciations n’a pas été réalisée dans leurs comptes de 2022.

Comment se matérialise le retour des institutionnels sur le résidentiel ?

La grande majorité de la demande se dirige vers le géré, que ce soit du senior, de la résidence étudiante ou du coliving. Cela leur évite la gestion d’une multitude de logements et de locataires, l’une des raisons de leur départ pour d’autres segments immobiliers depuis plusieurs années.

Le gouvernement semble encourager ce retour mais est-ce une bonne chose ?

Le retour des institutionnels dans le résidentiel est un gage d’efficacité. Les pouvoirs publics se sont rendu compte que le parc locatif est plus simple à remettre aux normes quand il est détenu par une poignée d’institutionnels plutôt que par une multitude de propriétaires privés. Cela se voit beaucoup sur la transition énergétique. Les institutionnels sont mieux armés que les ménages pour accélérer la rénovation du parc. Ils constituent également un levier de croissance pour les promoteurs, qui y trouvent un canal de commercialisation complémentaire à celui des propriétaires privés, confrontés à des difficultés de financement.

L’émergence du coliving est-elle une réponse à ce retour ?

Oui mais elle est aussi portée par une forte dynamique sociétale. Le coliving comble un besoin de logement transitoire qui n’existait pas il y a encore peu. Le modèle de la maison individuelle familiale, dans laquelle on vit plusieurs décennies, est trop rigide et ne correspond plus entièrement aux modes de vie des Français. 57 % sont propriétaires de leur logement alors que, outre-Rhin, seulement 51 % des Allemands le sont par exemple.

N’est-ce-pas également une question de rentabilité, supérieure au résidentiel non géré ?

Effectivement, elle est plus importante sur du géré que sur du classique. Mais cela est aussi dû à la remontée des taux qui repositionne la rentabilité de toutes les classes d’actifs.