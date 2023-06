Début d’année difficile pour l’immobilier ancien

Le marché de l’immobilier sort d’un premier trimestre éprouvant. Les chiffres publiés par la Ffédération nationale des agents immobiliers (Fnaim) et les notaires du Grand Paris font état de ventes et de prix en chute libre et présagent d’une aggravation de la situation dans les prochains mois.

-9% de ventes au niveau national

A fin février, la Fnaim recensait 1.083.000 ventes sur un an glissant sur l’ensemble du territoire (soit -9% sur un an). Pour autant, ses experts précisent dans leur dernier point marché que cette baisse «se fait surtout ressentir dans l’Ouest (où les prix et les ventes avaient le plus augmenté) et le Nord du pays. Il s’agit donc a priori d’un retour à des niveaux « pré-covid » pour la transaction, après un emballement post-covid». Ils maintiennent leur prévision d’une baisse comprise entre 10% et 15% des ventes en 2023, soit entre 950.000 et 1 million de ventes.

A fin février, si les prix sont en hausse de 9% sur l’ensemble du territoire sur un an grâce à l’effet post covid, ils sont également en baisse de 0,6% depuis début 2023. Là où certains pourraient s’alarmer, la Fnaim y voit du positif, «signe qu’il n’y a pas de blocage du marché et que les vendeurs acceptent la nouvelle donne du marché et discutent avec les acheteurs, dont les capacités d’achat sont sous pression, écrivent ses experts. On assiste à un changement de dynamique et un rééquilibrage du marché au profit des acheteurs, avec une plus grande prise en compte des coûts annexes au logement (énergie, …)». Surtout, cette baisse està recontextualiser: ces 5 dernières années, les prix ont augmenté de 26% en moyenne en France, à raison de 4,7% par an. L’Ouest s’est particulièrement distingué, affichant même +35%.

Parisbientôt en-dessous des 10.000 euros du m²?

En région parisienne, le marché immobilier fait encore plus grise mine qu’au niveau national. Au premier trimestre 2023, les ventes se sont écroulées de 22% par rapport à celui de l’année dernière, soit 9.400 ventes de moins en Ile-de-France. Une sous-performance à mettre en miroir du T1 2022, dont «l’activité était exceptionnelle et la plus forte jamais enregistrée pour un premier trimestre», soulignent les notaires du Grand Paris dans leur dernier point marché. Il n’empêche: les ventes sont 6% inférieures à la moyenne des 10 dernières années.

Côté prix, la région accuse sur un an une baisse de 1,2% et la capitale de 2%. Selon les notaires du Grand Paris, la baisse devrait s’accentuer sur le reste de l’année. La capitale, qui voit son prix au m² ressortir à 10.310 euros en cette fin de premier trimestre, pourrait voir sa baisse passer à 5% par an en juillet, pour fini à 10.090 euros du m². «La prolongation de la tendance baissière pourrait conduire à basculer en-dessous des 10.000 euros le m² dans le courant du 3e trimestre 2023», anticipent même les notaires.