Les taux des fonds en euros résistent, l’inflation mène

Tribune de Nicolas Thilliez, actuaire associé chez Galea, et Emmanuel Codet, actuaire, senior manager chez Galea

Les cabinets Galea & EPS ont interrogé les dix principaux organismes assureurs opérant sur le marché de la retraite supplémentaire d’entreprise. Ceux-ci représentent 88 % de la collecte en retraite collective et 82 % de la collecte sur les dispositifs collectifs à cotisations définies (1). L’étude dresse un état des lieux des taux de rendement 2022 de leur fonds en euros, et en propose une mise en perspective dans un contexte marqué par une remontée inédite de l’inflation et des taux d’intérêt.

Ce benchmark révèle une remontée des taux accordés au titre de 2022, qui ne permet toutefois pas de compenser l’inflation tant que celle-ci n’aura pas retrouvé un niveau plus conforme aux attentes des banques centrales. Il demeure par ailleurs une incertitude sur l’ampleur des futures revalorisations pour les années à venir.

Le taux de rendement suivi dans le panel

La méthodologie pour les taux de rendement dans le panel Galea & EPS a consisté à retenir :

- le taux de rendement distribué, brut des chargements contractuels car ces derniers sont propres à chaque contrat d’assurance ;

- le taux de rendement s’entend par ailleurs hors éventuelles bonifications. Celles-ci, de plus en plus fréquentes, accordent un surcroît de rendement, en fonction de critères définis par l’assureur – comme la proportion d’unités de compte dans l’épargne gérée – ou en fonction du produit considéré – comme le plan d'épargne retraite obligatoire (Pero), créé par la loi Pacte en 2019 – en général mieux revalorisé que son prédécesseur, l’ancien « article 83 ».

Le rendement moyen des actifs généraux retraite se redresse

Dans le panel, la baisse du taux de rendement moyen brut avait été régulière jusqu’en 2021 : il était passé de 3,36 % en 2015 à 2,06 % en 2021, soit une décrue moyenne de plus de 0,20 % par an sur cette période.

Il est remonté à 2,64 % pour l’année 2022, soit une hausse moyenne de près de 0,60 % par rapport à 2021. Pour autant, ce taux de rendement reste bien en deçà du taux d’inflation (qui atteint 5,90 % en 2022).

L'érosion du taux de rendement contenue jusqu’en 2021

Les actifs obligataires, d’Etat ou d’entreprises, occupent une part prépondérante dans la structure des placements des assureurs. Ce type d’actifs procure un rendement régulier qui peut être complété par la réalisation de plus-values sur d’autres actifs, comme les actions. Les fonds en euros ont longtemps bénéficié d’un phénomène de relative inertie des rendements dans la phase de baisse des taux d’intérêt. Le rendement servi aux assurés pouvait rester supérieur au taux d’intérêt du marché grâce aux obligations plus rémunératrices, acquises dans le passé et conservées jusqu’à leur terme. Rappelons que les flux d’investissement obligataire durant cette baisse des taux ont également conduit à une dégradation progressive de la performance financière.

L’érosion des taux de rendement jusqu’en 2021 est contenue par rapport à l’ampleur de la baisse des taux d’intérêt, qui – rappelons-le – sont restés en territoire négatif pendant plus de deux ans entre 2019 et 2021. La forte remontée des taux d’intérêt pendant l’année 2022 semble de nature à changer la donne. En l’espace de douze mois, les taux d’Etat français sont en effet passés de 0 % environ à 3 % (voir le graphique) et se maintiennent autour de ce niveau sur les premiers mois de 2023.

Des taux de rendement intéressants en 2023 et au-delà ?

Le phénomène d’inertie, qui a protégé les rendements en phase de baisse des taux, joue défavorablement en phase de remontée. Les obligations achetées ces dernières années procurent un rendement (nettement) inférieur à celui offert par les obligations dans les nouvelles conditions économiques.

L’assureur dispose cependant de réserves constituées dans le passé, dont le montant est différent d’une entreprise à l’autre. Elles constituent des éléments de richesse et de pilotage utiles pour aborder la nouvelle phase économique, en particulier :

- la provision pour participation aux excédents, qui permet de mettre de côté une partie du rendement financier d’une année pour le redistribuer dans les années suivantes ; cette provision permet de lisser le taux de rendement dans le temps. Elle pourra être utilisée pour améliorer le rendement courant dans les prochaines années ;

- la réserve de capitalisation, constituée des plus-values nettes obligataires réalisées dans le passé. L’assureur peut prendre la décision de vendre des titres obligataires peu rentables, avant même leur terme, et d’en acheter de nouveaux au rendement plus intéressant. Dans ce cas, la vente d’obligations se traduit par une perte et la réalisation d’une moins-value, qui peut être absorbée par la réserve de capitalisation. Celle-ci vient donc directement affecter la capacité de l’opérateur à réinvestir son portefeuille sur des taux plus rémunérateurs.

Un assureur qui bénéficierait d’une collecte nette importante sur son fonds en euros – par exemple après avoir lancé une campagne active de souscription – pourra plus rapidement renouveler son stock d’obligations, et optimiser le pilotage de ses investissements obligataires venant en adossement des engagements de retraite. Cependant, plusieurs années seront nécessaires pour remonter significativement le taux de rendement à l’achat du portefeuille obligataire.

En conclusion de cette première partie de notre étude, on retiendra le nouvel environnement économique auquel les assureurs ont dû s’adapter depuis janvier. Il reste à trouver un équilibre pour les années à venir. La hausse future du rendement obligataire moyen, et du rendement distribué, sera différente d’un acteur à l’autre. Pour autant, en 2023, la pression concurrentielle devrait rester forte, notamment du fait du niveau toujours élevé de l’inflation.

(1) Cotisations encaissées en France en 2021, en affaires directes (brutes de réassurance, hors acceptations). Source : L’Argus de l’Assurance.