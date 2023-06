Comment l’intelligence artificielle peut-elle bouleverser l’immobilier ?

Ce n’est plus un secret, l’IA est là. Alors que l’intelligence artificielle est apparue au monde sur la pointe des pieds, avec la discrétion d’un papillon enragé, c’est avec la délicatesse d’un marteau-piqueur en pleine action qu’elle fait désormais parler d’elle. Ce phénomène déferle sur le net avec une viralité d’une rare puissance et de nouvelles IA, toujours plus inventives, voient le jour quotidiennement. Ombre ou lumière ? Ange ou démon ? Partenaire ou concurrent ? Les avis sont clairement partagés. Y compris en immobilier. Faut-il y voir une bête noire vouée à dévorer la profession ou au contraire une mule charitable qui permettra à tout un chacun d’alléger son fardeau ?

Tour d’horizon

, À ce stade, les IA qui ont vu le jour sont essentiellement centrées sur de la création de contenus. Si l’IA est largement capable de rédiger votre annonce immobilière avec style (et sans faute d’orthographe !) y précisant toutes les mentions légales obligatoires, il y a fort à parier que très vite, elle s’adaptera et sera utilisée pour la mise en valeur des biens immobiliers. Récemment, une startup a réussi le pari de transformer toute une série de photos en une véritable vidéo de présentation immobilière comme si un drone miniature s’était introduit et amusé à zigzaguer à toute vitesse dans une maison. Un résultat bluffant.

Toujours dans la création de contenus, de nouveaux concepts devraient également se développer / s’améliorer notamment dans le domaine de la virtualisation des visites. L’objectif de ces plateformes étant de les dématérialiser au maximum, afin que les acheteurs ne perdent plus de temps en de vaines visites.

La décoration d’intérieur en pôle poz’

, Toujours axée sur la création de contenus, les IA de décoration et d’aménagement intérieur ont le vent en poupe. Si nous n’en sommes encore qu’à un stade précoce dans les possibilités de développement, le potentiel est vraiment encourageant. Et c’est une excellente chose. D’une part pour les vendeurs qui souhaitent vendre des biens à rénover, d’autre part pour les acheteurs qui ont du mal à se projeter et qui ne parviennent pas à savoir si leur collection de défenses d’éléphants se mariera bien avec un canapé en cuir croco.

La big data s’en mêle

, Moins de paillettes aux yeux, mais tout aussi séduisantes, les IA d’analyse de big datas auront un impact économique d’une grande puissance. Capables d’ingurgiter et de traiter une masse de données complexes et volumineuses, les algorithmes d’IA ont un avenir radieux et vont révolutionner l’estimation immobilière qui s’avère encore trop souvent fébrile et hésitante.

D’ici peu, nous devrions être en mesure d’avoir une estimation fiable et de qualité intégrant de très (trop ?) nombreux paramètres. Et on ne devrait pas se contenter de l’adresse, l’exposition ou l’étage. Plus rien ne devrait être laissé au hasard dans les estimations. Les tendances du marché, les prévisions de prix, les préférences des acheteurs, la rareté du bien, les prévisions des fluctuations de taux, l’évolution future du marché, la hauteur sous plafond… et, pourquoi pas, l’amabilité du voisin de palier. Voyons ces IA comme un gros shaker composé d’une quantité infinie d’ingrédients dont certains sont méconnus du grand public.

Il n’est pas interdit de rêver : pourquoi ne pas imaginer l’arrivée d’une IA qui permettrait de vous donner en temps réel une estimation fiable et labelisée de votre bien ? Si dans une situation de marché libre, le juste prix est aujourd’hui défini comme la rencontre entre l’offre et la demande, quels seraient les impacts de l’arrivée d’une telle IA ? Un vendeur pourra-t-il toujours espérer vendre son bien au-dessus du marché ? Un acheteur pourra-t-il encore tenter de « faire un coup » ?

Quid des recherches immobilières ?

, Un Tinder de l’immobilier va-t-il enfin faire son trou et laisser la concurrence sur place ? À quand une IA qui révolutionnera la recherche immobilière et vous permettra de trouver le bien de vos rêves en un temps record ? Les postulants à la création de cette formule magique sont nombreux. Et on les comprend car il y a une vraie demande. Dans des marchés hyper tendus, quand les uns s’inscrivent sur les tous les agrégateurs de moteur de recherche, les autres se découragent et repoussent leur projet.

Alors comment conclure ? Le sort des professionnels est-il scellé ? Comme pour toute évolution, si certains voient l’IA comme une menace, d’autres la voient comme une opportunité. De notre côté, nous validons l’approche de Charles Darwin. Dans la mesure où il est impossible de lutter contre une évolution de cette envergure, appuyons-nous dessus. Ne nageons pas à contre-courant et laissons-nous porter. Les possibilités paraissent infinies. De nouvelles IA vont continuer à voir le jour et vont indéniablement bouleverser le monde de l’immobilier… ce qui devrait d’ailleurs rendre cette tribune obsolète sous peu.