Younited cède à Citi ses prêts octroyés en Italie

C’est la plus grosse opération de titrisation menée par Younited jusqu’ici : la plateforme de crédit à la consommation en ligne vient de céder à Citi ses créances existantes et à venir en Italie pour un montant allant jusqu’à 500 millions d’euros. Avant cela, Younited avait réalisé deux autres titrisations importantes : en 2019 pour 156 millions d’euros sur des prêts octroyés en France, et en 2021 pour 300 millions d’euros avec M&G, déjà pour les prêts en Italie. Pour Xavier Pierart, directeur financier de Younited, «Citi achètera la grande majorité des prêts originés en Italie tous les mois qu’à atteindre le montant fixé.» Pour Younited, cette opération correspond à son «modèle agile du point de vue bilanciel» (ou « asset light »), qui consiste à transférer le risque pour alléger la charge sur les fonds propres, et ainsi être en mesure de continuer à prêter. En moyenne, Younited porte sur son bilan autour de 35% des encours.

Un marché dynamique

La titrisation des créances italiennes est un choix réfléchi. Le marché italien du crédit à la consommation ressemble beaucoup au marché français sur les montants et sur les durées. En revanche, les taux d’intérêt italiens suivent immédiatement les taux directeurs et sont donc plus élevés qu’en France. «Alors que les taux en France sont plafonnés à 6,6% pour les crédits de plus de 6.000 euros, les taux italiens sont autour de 9%, explique Xavier Pierart, ce qui permet aussi de prêter à davantage de consommateurs dans un environnement où les coûts de financement ont évolué en ligne avec les taux BCE.» Et de prendre un peu plus de risque également.

Pour Younited, l’Italie est son deuxième marché et la croissance y est dynamique. Les consommateurs sont attirés par des taux de crédit avantageux et par des méthodes de souscription plus digitales et plus rapides que dans les établissements traditionnels. Toutefois, l’accès aux comptes bancaires des emprunteurs pour évaluer la solvabilité et vérifier leur identité est moins répandu qu’en France ou en Espagne, mais l’Italie bénéficie la présence de plusieurs registres centralisés de crédits. Younited a de fortes ambitions de croissance sur ce marché où ses encours de crédit dépassaient les 360 millions d’euros à la fin 2022. Des ambitions soutenues par la confiance de Citi, investisseur institutionnel solide aux poches bien garnies.

