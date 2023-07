Payplug optimise la lutte anti-fraude

Payplug tire bien son épingle du jeu dans le monde post directive sur les services de paiement (DSP2). Ce prestataire de services de paiement (fusion de Payplug et de Dalenys), au service des commerçants, a la particularité d’appartenir à un groupe bancaire, BPCE, qui voit passer 20% des transactions par carte en France. Une formidable source d’informations qui lui permet de mieux comprendre comment un paiement en ligne est perçu par une banque émettrice (celle du porteur de carte) et dans quelles conditions celle-ci décide ou non de déclencher l’authentification forte afin de vérifier l’identité de l’acheteur. L’enjeu pour Payplug, et pour ses homologues, est d’obtenir le meilleur taux d’acceptation possible des transactions par les banques émettrices sans déclencher l’authentification, tout en maintenant un taux de fraude le plus bas possible.

Pour cela, Payplug cherche à développer le « frictionless » : une fine analyse de risque alimentée par les données sur la transaction, le porteur, le marchand, qui est transmise à la banque afin de la convaincre d’accepter le paiement sans authentification. Il est donc nécessaire de maîtriser tous les rouages de la règlementation (DSP2) pour optimiser l’acceptation, et en particulier les exemptions règlementaires (moins de 30 euros, paiements récurrents, bénéficiaire de confiance, risque faible...).

Augmenter le taux de «frictionless»

En 2022, Payplug a traité 10 milliards d’euros de paiements en ligne soit 150 millions de transactions et obtenu que 25% d’entre elles bénéficient du « frictionless », là où les autres PSP affichent des taux autour de 15%. Et sur ces transactions sans frictions, Payplug obtient un taux d’acceptation de 97%. Sur la fraude, le PSP réussit à rester en-dessous des taux tolérés par le régulateur pour exempter les marchands d’authentification forte. Sauf pour les transactions entre 250 et 500 euros. Pour mémoire, les paiements de 0 à 100 euros ne doivent pas dépasser les 0,13% de fraude ; entre 100 et 250 euros, c’est 0,06% ; entre 250 et 500 euros, c’est 0,01%. Au-delà de 500 euros, il n’y a pas d’exemption.

Pour en arriver là, le PSP a dû collaborer étroitement avec les marchands. « La force de notre solution est de bien maîtriser les exemptions, estime Flora Wolter, directrice marketing de Payplug. Ensuite, c’est un cercle vertueux : plus le taux de fraude respecte les seuils fixés par la DSP2, plus nos demandes d’exemptions 3DSecure ont des chances d'être suivies par les émetteurs. » Clément Brunot, responsable fraude et impayés, complète : « L’objectif est de lutter contre la fraude sans détruire la conversion. Chez Payplug, notre outil principal de lutte contre la fraude est en constante évolution selon les ‘patterns’ de fraude détectés et se nourrit de différentes sources de données (PSP, acquéreurs, marchands, etc) afin de déterminer les comportements légitimes et les différencier de ceux considérés comme suspicieux.» La performance de la lutte anti-fraude est également scrutée en permanence pour affiner la maîtrise du risque.

Toutefois, pour lutter contre la fraude, il faut avoir de la fraude. « Avec l’arrivée de la DSP2, contrairement à ce qu’on peut croire, l’authentification forte n’empêche pas la fraude, avertit Clément Brunot. Certains marchands passent 100% de leurs paiements en 3DS et subissent tout de même de la fraude. Nous devons alors analyser la fraude pour mettre en place du blocage sans trop créer d’impact sur leur trafic, et en parallèle, favoriser le parcours sans frictions pour les clients légitimes. » D’où l’intérêt d’une collaboration directe avec le marchand afin d’identifier les données permettant de suspecter une fraude, qui dépendent beaucoup de son secteur d’activité.

Gagner des points sur l’acceptation

Payplug propose plusieurs solutions qui conviennent mieux à différentes typologies de marchands : de la solution sur étagère pour les plus petits à l’accompagnement personnalisé pour mettre en œuvre un jeu de règles très fin. « Nous profitons aussi de l’expertise du Groupe BPCE pour affiner notre analyse de risque, ce qui nous permet de gagner quelques points de conversion sans trop d’exposition à la fraude, détaille Clément Brunot. Avec un taux de fraude bas et maîtrisé, nous pouvons demander davantage de frictionless et augmenter les volumes de transactions qui aboutissent, toutes banques confondues. » Pour les marchands qui ont choisi l’accompagnement personnalisé, le taux de frictionless peut aller jusqu’à 45%, voire 75% dans certains cas, selon Payplug. Reste que chaque banque émettrice a sa propre notion du risque et que la fraude est un phénomène fluctuant. Rien n’est jamais figé dans ce domaine. Agilité et réactivité restent indispensables.