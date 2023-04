Monext traite 20% de transactions de plus que l’année dernière

Le marché des paiements électroniques va bien. La croissance de Monext en est une bonne illustration : le prestataire de services de paiement, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea, affiche une augmentation de 20% des volumes traités en 2022. Il passe ainsi de 4,2 à 6,2 milliards de transactions gérées et conforte sa part de marché d’un peu plus de 40% sur les 15 milliards de transactions comptabilisées en France par le Groupement Cartes Bancaires. Elles se répartissent ainsi : 2 milliards d’opérations traitées pour le compte de ses clients banques et fintechs (dont BNP Paribas, Oney, Qonto, Nickel, Lydia…), un milliard de paiements en ligne et 3,2 milliards de paiements en magasin.

Monext est notamment bien implanté auprès des enseignes de la grande distribution (Intermarché, Système U, E. Leclerc, Carrefour). Monext étant présent à la fois sur les paiements en ligne et en magasin, l’activité n’a pas tellement souffert de la crise sanitaire et bénéficie du dynamisme de ses clients, tant côté établissements financiers que côté commerçants.

Effet de volume

Toutefois, l’augmentation spectaculaire des volumes n’est pas suivie d’une hausse proportionnelle du chiffre d’affaires : celui-ci atteint les 97,2 millions d’euros, soit 5% de mieux qu’en 2021. Pour contrer ce phénomène, Monext travaille depuis des années sur les services complémentaires. Devenu établissement de paiement en 2019, la société a pu développer son offre pour les commerçants en gérant leurs comptes de paiement et leurs flux entrants et sortants. «Via notre offre ‘full service’, combinant le meilleur du processing technologique et la fluidité des échanges financiers, nous offrons à nos clients commerçants un service global, apportant notamment une capacité de réconciliation plus forte et très utile à leurs équipes financières et informatiques, souligne Guillaume Prin, président du directoire. En outre, nous maîtrisons l’intégralité de la chaîne du paiement et sommes en mesure d’optimiser à de très hauts niveaux les taux d’acceptation, et ainsi de maximiser les ventes des clients. » L’offre en question qui unifie la vision des transactions des commerçants, quel que soit le canal utilisé (magasin, e-commerce, wallet), contribue à créer de la valeur. Elle devrait intéresser les commerçants de taille intermédiaire, segment que Monext souhaite conquérir activement.

Usages locaux

Le soft PoS ou terminal de paiement électronique nomade accompagne également les paiements en mobilité (marchés, livraisons, chantiers…) y compris à l’intérieur des points de vente ou en terrasse des restaurants pour faciliter les encaissements. Cette offre proposée dans un premier temps aux banques pour leur propre clientèle de commerçants, et qui met un peu de temps à décoller, devrait entrer dans la gamme de services aux commerçants clients directs de Monext. L’entreprise réfléchit également à restituer à ses clients des données issues des transactions : «il y a un véritable potentiel de valorisation de la donnée de paiement, estime Guillaume Prin. Par exemple, avec des services de restitution dynamique facilités par un usage élargi du cloud.»

Enfin, Monext souhaite renforcer sa présence en Europe. la société est en effet déjà présente dans plusieurs pays pour suivre l’activité de ses clients. Avec Nickel, notamment, qui s’est implanté en Espagne, en Belgique et au Portugal et dont Monext gère les cartes. «Nous savons que l’Europe des paiements est loin d’être monolithique et notre force réside dans notre capacité à être multinational, c’est l’usage local qui prime», indique Guillaume Prin. Le prestataire de paiement établit des connexions avec divers «schemes» locaux et compte bien présenter son offre aux commerçants d’autres pays.