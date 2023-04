MicroStrategy continue d’engranger les bitcoins

Chez MicroStrategy, on aime les nombres ronds. Après avoir déjà annoncé l’acquisition de 6.455 bitcoins le 27 mars en déboursant 150 millions de dollars au prix de 23.238 dollars l’unité, l’entreprise éditrice de logiciels informatiques cotée au Nasdaq a remis le couvert en acquérant 1.045 nouvelles unités de la cryptomonnaie. Elle a cette fois déboursé 29,3 millions de dollars à un prix de 28.016 dollars par bitcoin ce 5 avril. Elle totalise désormais dans sa trésorerie 140.000 bitcoins achetés au prix de 4,17 milliards de dollars à un prix moyen de 29.803 par bitcoin.

Comme la semaine dernière, l’annonce de ce nouvel achat est accompagnée du document transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain. La semaine précédente, MicroStrategy avait déjà récupéré des cryptoactifs lors de l’annonce de la liquidation de la banque Silvergate.



Corrélation presque parfaite

Débutés à partir d’août 2020, les achats récurrents de bitcoins par MicroStrategy sont largement fondés sur la théorie selon laquelle la cryptomonnaie est assimilable à de «l’or numérique». La société parie que son cours continuera à s’apprécier dans les années à venir. Cette stratégie a largement été conduite par Michael Saylor, actuel directeur exécutif de l’entreprise et devenu un des plus fervents défenseurs du bitcoin et de sa philosophie.

Lors d’une table ronde en ligne organisée via le réseau social Twitter le 28 décembre dernier, Michael Saylor avait déclaré que son entreprise cherchait à développer des infrastructures informatiques autour de l’application de paiement en bitcoins Lightning Network et à fournir une solution clé en main pour les entreprises.

Alors que l’entreprise a présenté tout au long de l’année 2022 dans ses comptes trimestriels des baisses d’actifs importantes, qui ont quasiment atteint le milliard de dollars au deuxième trimestre, liées à la chute du cours du bitcoin, le contexte de ce début d’année est beaucoup plus favorable. Depuis janvier, le cours de la plus ancienne cryptomonnaie s’est apprécié de près de 75%, tournant aujourd’hui autour des 28.500 dollars.

Avec ce nouvel achat, MicroStrategy accentue son avance en tête du classement des entreprises détenant le plus de bitcoins en propre. Il est d’ailleurs possible de constater une corrélation entre le cours du bitcoin et celui de son action.