Alors que l’inflation a poussé les consommateurs à resserrer leur budget, une étude commandée par Younited montre que 40% d’entre eux ont eu recours au paiement en plusieurs fois durant les douze derniers mois. C’est six points de plus qu’en 2021.

La fintech spécialisée dans le crédit à la consommation qui propose Younited Pay, une facilité de paiement allant jusqu’à 48 mois et jusqu’à 50.000 euros, constate ainsi que le paiement fractionné s’installe dans les habitudes des Français. «L’étude montre que quatre consommateurs interrogés sur dix prévoient de recourir au paiement fractionné dans le contexte actuel d’inflation, notamment pour des dépenses importantes, détaille Lise Amoura, head of insights chez Younited. De plus, les durées tendent à s’allonger et les montants à augmenter. Pour nous, c’est le signe que le marché commence à se structurer et qu’une habitude se crée, les consommateurs intègrent cette possibilité d’étaler les dépenses à leur gestion budgétaire.»

Du paiement fractionné au crédit

Les paiements fractionnés en deux à quatre fois de plus de 200 euros ont reculé de 16 points en 2023 par rapport à 2021, tandis que les crédits de plus de cinq mensualités sont en augmentation. De plus, 45% des consommateurs français et 49% des Espagnols ont utilisé cette possibilité pour des achats de plus de mille euros, tandis que les paniers moyens entre 1.000 et 3.000 euros sont en progression de 6 points.

Quant aux raisons qui poussent les consommateurs à utiliser le paiement fractionné, la gratuité du service devient secondaire, au profit d’un nouvel argument numéro un que constitue la praticité. Le paiement en plusieurs fois est donc perçu comme un outil qui facilite l’étalement des grosses dépenses et montre que les consommateurs recourent volontiers au crédit à la consommation (au-delà de 90 jours) dès lors qu’il est facile à souscrire, grâce à un parcours client fluide.

Le buy now pay later, ou BNPL promu par d’autres acteurs qui ne vérifient pas forcément la solvabilité du payeur, a pris beaucoup d’ampleur, mais n’offre pas les mêmes garanties de transparence, ni de capacité effective de remboursement. Une directive européenne devrait ainsi faire entrer le paiement fractionné dans le champ de la réglementation beaucoup plus stricte du crédit à la consommation.

Information consolidée

En outre, se pose la question de la gestion par les consommateurs de leurs paiements fractionnés, surtout lorsqu’ils en ont plusieurs en même temps. Afin qu’ils disposent d’une vision claire des échéances à venir et de ce qui leur reste à payer, Younited propose depuis le début du mois de mai une application mobile qui synthétise ces informations et permet de suivre les crédits en cours.

Si l’agrégation de tous les crédits, y compris ceux souscrits auprès d’autres institutions de financement, n’est pas proposée, l’idée pourrait faire son chemin. Le paiement fractionné et ceux qui le vendent n’ont pas intérêt à pousser les consommateurs à aller au-delà de leurs capacités de remboursement. Surtout en période de crise économique.