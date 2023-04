BPCE, précurseur de l’intégration de la chaîne de valeur

Le Groupe BPCE occupe une place particulière sur le marché des paiements en France. Avec les 20 millions de porteurs de cartes des réseaux Caisse d’Epargne et Banque Populaire, auxquels s’ajoutent encore 10 millions de porteurs d’autres établissements qui lui confient le traitement de leurs paiements, comme HSBC, par exemple, BPCE dispose d’une bonne vision des comportements des Français. C’est ce qui l’a poussé à publier un Baromètre BPCE Digital & Payments explorant les dépenses des Français réglées par carte et leur façon de s’adapter à la baisse de leur pouvoir d’achat. Et la carte demeurant le premier moyen de paiement utilisé pour les dépenses du quotidien, avec une hausse de 15% des transactions traitées en 2022, c’est sur elle que se fonde la stratégie de BPCE dans les paiements.



Décollage du paiement mobile

«Notre objectif est de répondre aux attentes de simplicité et d’instantanéité des clients, expose Yves Tyrode, directeur général de BPCE Digital & Payments. Cela se traduit par le développement du paiement sans contact qui représente désormais les deux tiers des transactions cartes en magasin pour le groupe, contre 10% avant la crise du Covid, et par le décollage visible du paiement mobile, qui repose sur la dématérialisation de la carte, et qui dépasse 10% des transactions en proximité. L’exigence d’instantanéité trouve une réponse par le rapprochement de la banque en ligne et des moyens de paiement afin d’offrir une vision temps réel des dépenses ainsi que toutes les fonctionnalités permettant de piloter la carte.» Les cartes BPCE sont également compatibles avec ApplePay et SamsungPay depuis leur mise à disposition en France, un choix précurseur par rapport aux autres établissements moins pressés de pactiser avec les Gafa.

Deuxième axe de développement, le virement instantané (SCT Inst) lancé dès juillet 2018, «nous avons été la première banque à le proposer. Désormais, il va pouvoir s’appuyer sur un schéma protecteur des consommateurs européens avec la future solution EPI», souligne Yves Tyrode. Il représente actuellement 15% des virements et son usage est en pleine accélération avec une augmentation de 56% entre 2021 et 2022 à 24 millions d’opérations, malgré le fait qu’il soit encore facturé individuellement, à moins de disposer d’un forfait. Le service est intégré dans les applications bancaires afin d’en faire une fonctionnalité de base. Une évolution rendue possible par la transformation du système d’information permettant l’accès par API (interface de programmation). En parallèle, le groupe se prépare au lancement attendu du portefeuille électronique européen (European Payments Initiative) qui devrait faciliter le virement de compte à compte pour les transactions entre particuliers, pour régler les professionnels puis pour le e-commerce.

Un modèle économique pour le BNPL

Troisième sujet, le paiement fractionné qui constitue une expertise précieuse pour BPCE depuis la prise de contrôle d’Oney l’année dernière, aux côtés du groupe Auchan. Leader en France avec 20% du marché, Oney est confronté à un retournement économique dû à la hausse des taux d’intérêt qui fragilise son modèle, et à l’augmentation du coût du risque. Pas question pour autant de remettre en cause ce choix stratégique du groupe : «Le paiement fractionné est le deuxième moyen de paiement préféré des Français derrière la carte. Son développement va se poursuivre, mais de façon plus rationnelle, estime Yves Tyrode. Nous allons travailler sur le modèle économique, automatiser certains processus et optimiser les coûts.» Terminées les croissances exponentielles des Klarna et autres Clearpay, le marché est en train de s’assainir et le paiement fractionné devrait revenir vers une clientèle solvable et capable de bien gérer son budget, la banque réfléchit d’ailleurs aux services qui pourraient y contribuer.

Côté clientèle de commerçants, BPCE s’est très tôt positionnée sur l’acceptation en rachetant Payplug et Dalenys, fusionnés récemment, afin d’offrir du «full service», un package intégrant l’acceptation des moyens de paiement pour les transactions en ligne, ainsi que l’acquisition des flux bancaires correspondants. Ce positionnement complète avantageusement celui de la banque, deuxième acteur de l’acquisition en France et très présente auprès des commerçants et professionnels par le biais des Banques Populaires. L’activité paiement auprès des ETI et des grandes entreprises a augmenté de 21% en 2022 et celle réalisée auprès des TPE et PME de 28%. De plus, la création d’une co-entreprise entre Crédit Agricole et Worldline est une annonce importante pour le marché français. «Chez BPCE, nous la voyons comme une confirmation de notre stratégie déployée depuis plusieurs années avec l’offre full-service de Payplug», selon Yves Tyrode.

Au service des commerçants

Ce positionnement contribue également à enrichir l’offre d’accompagnement à digitalisation des commerçants lancée il y a des années. Cela intègre le déploiement des terminaux de paiement électronique (TPE) Android ou Soft PoS qui permettent aux commerçants d’accepter des transactions cartes sur des terminaux Android dédiés ou sur de simples smartphones (10.000 en 2022). Divers services peuvent y être intégrés comme le paiement fractionné ainsi rendu disponible en magasin, mais aussi les pourboires digitalisés, par exemple. BPCE peut ainsi vendre des TPE seuls ou en «full service» afin de consolider les flux de paiements en ligne et en magasin, une demande forte des commerçants.

Enfin, BPCE cultive une autre originalité : en rapprochant Bimpli (ex-Natixis Intertitres) et Swile, la fintech qui a révolutionné le titre restaurant, le groupe renforce sa place sur les titres spéciaux de paiement, avec 75.000 entreprises clientes représentant 5 millions de salariés utilisateurs. La banque compte bien profiter de la dynamique du marché impulsée par les gouvernements qui encouragent ces monnaies dirigées vers l’achat de services liés à la mobilité, notamment, mais aussi pour le versement d’aides et de subventions. Quant à Xpollens, sa fintech de banking-as-a-service maison, pour Yves Tyrode « c’est un pari sur l’avenir, un véritable laboratoire, un modèle très innovant qui doit encore prouver qu’il est capable de créer de la valeur. » Et peut-être le socle d’un mouvement porteur à venir…