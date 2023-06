Binance est dans le viseur de la répression des fraudes et du parquet de Paris

Front judiciaire en perspective pour Binance. Selon nos informations, au moins deux enquêtes ont été ouvertes en France à l’encontre de la plus grande plateforme d’échanges de cryptomonnaies, une information également révélée par le Monde. Sa filiale française Binance S.A.S France est enregistrée comme prestataire de services sur actifs (PSAN) depuis le 5 mai 2022. Apparu avec la loi Pacte en 2019, cet enregistrement délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) est indispensable pour toutes entreprises souhaitant proposer à destination d’un public français, soit des services de conservation d’actifs numériques, d’achat ou de vente d’actifs numériques contre des monnaies ayant cours légal, soit exploiter une plateforme de courtage en vue de négocier d’actifs numériques.

L’une de ces enquêtes est menée par la section J2 de la JIRS-JUNALCO du parquet de Paris chargée de lutter contre la criminalité organisée financière. Elle a été ouverte «il y a déjà plusieurs mois», explique à L’Agefi une source proche du dossier. Une seconde enquête a également été engagée par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).

Perquisitions

Ces dernières semaines, les autorités ont également procédé à plusieurs perquisitions. L’une d’elle a eu lieu dans les locaux de Binance France. Le domicile du président de la filiale française, David Prinçay a, selon nos informations, également été perquisitionné et les forces de l’ordre sont reparties avec du matériel informatique.

Selon des documents que L’Agefi a pu consulter et selon une enquête préliminaire menée par le centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N), Binance serait notamment concernée par des chefs de «blanchiment de crimes ou de délits commis en bande organisée», incluant d’autres plateformes d’échanges de cryptomonnaies.



Une plainte déposée en France en décembre

Le 14 décembre 2022, une plainte en cours d’examen dont L’Agefi a pu prendre connaissance, a été déposée au tribunal judiciaire de Paris. Elle vise Binance France, l’entité française de la plateforme d’échanges de cryptomonnaies pour «violation du monopole des PSAN», «recel d’escroquerie» ainsi que «pratique commerciale trompeuse». La plainte vise également Binance Holdings Limited, l’entité de tête basée aux îles Caïmans.

L’Agefi n’a pour le moment pas été en mesure de déterminer si les deux enquêtes étaient directement liées à cette plainte commune qui regroupe 15 investisseurs ayant perdu au total près de 2,4 millions d’euros après avoir investi via Binance dans le stablecoin de l’écosystème Terra-Luna qui s’est effondré en mai.

Binance est la plateforme d’échanges de cryptomonnaie la plus populaire du marché. Elle revendique plus de 120 millions d’utilisateurs à travers le monde avec des volumes d’échanges globaux de loin supérieur à ceux de ses concurrents comme Coinbase. L’arrivée en France du géant a permis de «légitimer la Loi pacte», selon un bon connaisseur du dossier.

Depuis, de nombreux poids lourds du secteur comme Circle ou OKX ont déclaré vouloir installer leur siège européen à Paris et annoncé leur intention d’être régulé en France. Une telle localisation est vue comme un tremplin pour pouvoir opérer en Europe avec la mise en application de MiCa (Market in Crypto-assets). Ce règlement européen est destiné à harmoniser les règles applicables à l’émission des cryptoactifs (ainsi qu’aux services sur cryptoactifs) entre les pays membres de l’union européenne (UE). Il doit entrer en vigueur au plus tôt début 2025.

Un étau judiciaire qui se resserre aux États-Unis

En janvier, Reuters avait révélé que des procureurs fédéraux américains enquêtaient sur la plateforme à propos de transferts d’argent sans licence, de blanchiment d’argent et de la violation de sanctions pénales.

Binance est également visée par deux plaintes civiles respectivement déposées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Securities and Exchange Commission (SEC). La structure générale de la plateforme est également au cœur des investigations. Selon les agences, elles auraient permis à l’entreprise dirigée par Changpeng Zhao, le cofondateur de Binance, de se «soustraire à ses obligations d’enregistrement et de réglementation en vertu de la législation américaine» en donnant la priorité «au succès commercial». Le superviseur américain accuse également la plateforme d’avoir permis à certains de ses utilisateurs de contourner l’embargo à l’encontre de la Russie.

