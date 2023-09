Basikon et Numeral s’allient pour faciliter l’accès au «credit-as-a-service»

Un crédit facile à mettre en place, des remboursements et des réconciliations bancaires automatisés. Voilà ce que proposent Basikon, la fintech spécialiste de la chaîne de traitement des crédits pour le compte des établissements financiers, et Numeral, plateforme d’orchestration de paiements.

Les deux fintechs se sont alliées à l’occasion d’un projet commun réalisé pour le compte d’une société de paiement fractionné. D’un côté, Basikon propose aux banques une solution technologique moderne et souple, pour opérer les crédits. De l’autre, Numeral apporte un système de gestion des paiements qui automatise le paiement émis vers les commerçants lorsqu’un client final recourt au crédit, et les remboursements auprès des emprunteurs, qu’ils soient réalisés par virement, par prélèvement ou même par chèque, tandis que Basikon traite les paiements par carte bancaire. Numeral assure la réconciliation bancaire de l’ensemble des paiements.

Service complet

Ainsi, les deux fintechs espèrent bien offrir un service plus complet et attirer davantage de clients. Leurs offres se complètent bien et mettent à la portée des acteurs financiers traditionnels des solutions plus modernes, donc plus souples, fondées sur l’usage d’API (interfaces de programmation) et surtout fonctionnant en temps réel. Grâce à elles, les banques traditionnelles réduisent leurs efforts de développement et d’implémentation.

Basikon, lancé il y a quatre ans, compte désormais 25 clients dont plusieurs banques européennes en France, en Espagne, au Benelux, en Irlande et en Lituanie. Sa technologie gère l’intégralité du processus des crédits, depuis la première simulation jusqu’au recouvrement des loyers et des impayés, pour le compte d’établissements tiers. En digitalisant la chaîne de crédit, elle permet également à ces acteurs de créer de nouveaux produits de crédit rapidement.

L’intégration avec Numeral résulte du choix de confier à un spécialiste les paiements Sepa, qui restent complexes à mettre en œuvre, pour simplifier et accélérer la mise en place des crédits et des remboursements.