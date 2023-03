Xavier Niel a défendu devant l’Arcom son projet de chaîne «SIX»

Une «vraie chaîne généraliste», destinée à «redonner de la liberté au téléspectateur, comme Free a redonné de la liberté au consommateur», avec moins de publicité et plus de programmes inédits: pendant deux heures, non sans un certain sens de la formule, rappelant son passé de «trublion des télécoms», Xavier Niel a présenté mercredi matin au régulateur des médias, l’Arcom, son projet de chaîne SIX, pour lequel il postule pour obtenir le canal de diffusion actuellement utilisé par M6.

Il concurrence M6 pour la première fois depuis son lancement en1987, année de la privatisation de TF1. Les groupes TF1 et M6, titulaires historiques des canaux 1 et 6 de la TNT, dont les autorisations d’exploitation arrivent à échéance le 5 mai, ont quant à eux défendu leurs renouvellements de fréquences devant l’Arcom ce mercredi.

Le patron et fondateur de l’opérateur télécom Free a présenté un projet de chaîne dont il serait éditeur, et nouerait des partenariats avec des distributeurs de contenus. A la clé, «des investissements importants» dans la création, et «une grande ambition pour l’information», ce qui passerait par deux tranches d’information de 90 minutes, à 12 heures et 19 heures, produite par une rédaction de 200 journalistes. Le milliardaire, aussi très présent dans la presse (groupe Le Monde, Nice-Matin, L’informé), s’est engagé à ne pas réaliser de synergies entre ces médias s’il décrochait la fréquence.

Une autre promesse passe par la diffusion de «plus de création française originale en prime time», en lui consacrant deux soirées par semaine.

Il prévoit un budget pour la grille de 490 millions d’euros, et le financement des pertes «des premières années» grâce aux activités du reste du groupe. ll a aussi indiqué que le plan d’affaires de SIX prévoyait des pertes de l’ordre de 600 millions d’euros sur les quatre premières années.