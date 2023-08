Vonovia s’active pour contenir les effets de la crise immobilière allemande

Le plus grand groupe immobilier allemand n’est pas immunisé contre le retournement du secteur. Vonovia a annoncé vendredi une perte nette de 2 milliards d’euros (2,19 milliards de dollars) au deuxième trimestre 2023, alors qu’il avait publié un bénéfice de 1,8 milliard d’euros un an plus tôt. Il a de surcroît été contraint de déprécier une nouvelle fois son portefeuille immobilier à hauteur de 2,8 milliards d’euros sur la période, après une dépréciation de 3,4 milliards enregistrée à fin mars. Il a précisé que la valeur de ses actifs avait encore baissé de 3,3 % d’un trimestre sur l’autre, pour atteindre 88,2 milliards d’euros au 30 juin dernier.

«Par rapport à son point haut, la valeur de son portefeuille est en repli de 10% à 2.345 euros par m2 avec un rendement brut de 3,9%», constatent dans une note les analystes d’UBS. Son ratio de dette/patrimoine (‘loan to value’ ou LTV), indicateur important utilisé pour évaluer son risque de crédit, «a augmenté de 140 points de base à 46,8% en six mois en données pro forma, tandis que son levier financier net est resté quasi-stable à 16 fois son excédent brut d’exploitation (Ebitda)», relèvent ces analystes. Le groupe conserve son objectif d’un LTV évoluant à moyen terme dans le bas d’une fourchette comprise entre 40% et 45%.

Une croissance organique des revenus locatifs

Sur le plan opérationnel, le groupe affiche une croissance organique de ses revenus locatifs de 3,5% sur la période d’avril à juin et son taux d’inoccupation demeure très faible à 2,2%. Son Ebitda, généré à plus de 90% par ses activités de location, a progressé de 0,6% à 681 millions d’euros d’un an sur l’autre et son cash-flow d’exploitation (FFO) a reculé de 0,3% à 502 millions, pénalisé par la hausse de 23,5% de sa charge d’intérêt en rythme annuel. Compte tenu d’une visibilité jugée faible à ce stade, il a suspendu sa prévision portant sur le nombre de logements vendus sur l’ensemble de l’exercice, mais confirmé ses autres grands indicateurs annuels (chiffre d’affaires, Ebitda et FFO).

«C’est une grande réussite que d’avoir obtenu d’aussi bons résultats dans cet environnement de marché difficile», a déclaré Rolf Buch, président du directoire de Vonovia, cité dans un communiqué. Après presque 10 ans de croissance ininterrompue, le marché immobilier allemand traverse depuis plus d’un an une crise profonde marquée par des faillites, des transactions en perte de vitesse, une chute des prix et une stagnation des emplois dans le secteur de la construction. Les demandes locatives restent en revanche très bien orientées face à la pénurie de logements disponibles.

Des cessions d’actifs et des refinancements obligataires

Afin d’amoindrir l’impact du recul de la valeur de ses actifs sur son bilan, le groupe a cédé en mai dernier cinq immeubles comprenant 1.350 logements résidentiels à l’américain CBRE Investment Management pour environ 560 millions d’euros, ce qui a lui permis de couvrir tous ses besoins de refinancement pour l’exercice en cours et la quasi-totalité (95%) pour l’an prochain. Le mois dernier, il a en outre racheté 17 souches obligataires venant à échéance à partir de 2024. Cette opération s’est réalisée «avec une décote de 11% par rapport à une valeur nominale d’un milliard d’euros», a-t-il souligné.

Les analystes sont partagés sur la durée de la crise immobilière en Allemagne. «La probabilité est grande d’assister à une stabilisation des prix de l’immobilier résidentiel au second semestre 2023 et leur recul ne devrait pas dépasser 20% par rapport au pic du marché», pronostiquaient récemment les analystes de Deutsche Bank. Mais pour leurs homologues de Stifel, l’augmentation des coûts d’emprunt combinée à la moindre valeur des actifs pourrait compliquer les opérations de refinancement. Ceci obligerait alors certains acteurs à recourir à des augmentations de capital potentiellement très importantes. «Afin de ramener leur LTV sous la barre de 45%, le montant de ces levées de fonds devrait représenter environ la moitié de leur capitalisation boursière actuelle», selon leurs calculs. L’action Vonovia a clôturé la séance en repli de 1,31% à 20,31 euros à Francfort.