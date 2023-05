Vodafone lance un plan de restructuration massif en Europe

La nouvelle patronne de Vodafone n’a pas perdu de temps pour imprimer sa marque. Moins d’un mois après avoir été confirmée à son poste de directrice générale, Margherita Della Valle a profité de la publication des comptes annuels de l’opérateur télécoms pour annoncer la suppression de 11.000 emplois sur une période de trois ans, en vue de simplifier son organisation. Ce projet, qui concernera près de 11% des effectifs totaux, représente le plus important plan de restructuration de l’histoire du groupe britannique fondé il y a 39 ans. «Notre performance est insuffisante. Pour être toujours à la hauteur, Vodafone doit évoluer», a expliqué la dirigeante. Le groupe, qui a l’intention de poursuivre son plan de redressement en Allemagne, procédera à un examen stratégique de ses activités en Espagne, tout en cherchant à renforcer la croissance de ses activités destinées à sa clientèle d’entreprises. En Italie, un millier de postes ont déjà été supprimés depuis le début de cette année.

Sur l’exercice clos le 31 mars 2023, son chiffre d’affaires consolidé est resté quasi-stable (+0,3% à 45,71 milliards d’euros) d’un an sur l’autre grâce à la hausse des ventes de terminaux, mais sa principale activité dans les services télécoms a baissé de 0,6% malgré la bonne orientation de ses opérations sur le continent africain. L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté a reculé de 1,3% à 14,67 milliards d’euros, niveau légèrement inférieur au consensus qui prévoyait 14,73 milliards. Sa contre-performance est notamment due des modifications réglementaires en Allemagne entraînant des changements contractuels pour les abonnés à la télévision par câble. Bien que cette hypothèse ne soit pas privilégiée, «un remplacement de l’ensemble du réseau câblé allemand vers la fibre intégrale pourrait coûter jusqu’à 19 milliards d’euros», relevaient la semaine dernière les analystes d’UBS.

A lire aussi:

Un redressement qui prendra du temps

Le retour à meilleure fortune du groupe prendra du temps puisqu’il anticipe, pour l’exercice en cours, un flux de trésorerie d’environ 3,3 milliards d’euros, en recul de 31% d’un an sur l’autre, alors que les analystes tablaient sur 3,6 milliards. Vodafone vise par ailleurs un Ebitda ajusté stable à 13,3 milliards d’euros, montant retraité pour tenir compte de l’évolution de son périmètre d’activité et des taux de change. Etant donné que son endettement net a diminué de 19,5% à 33,4 milliards d’euros en rythme annuel grâce à la cession de Vantage Towers, le groupe a décidé de maintenir son dividende inchangé. «Cette décision témoigne de la réticence de l’entreprise à prendre des mesures plus audacieuses pourtant nécessaires», jugent les analystes de JPMorgan Cazenove.

La restructuration annoncée intervient sur fond de doutes grandissants concernant son projet de fusionner ses activités mobiles britanniques avec Three UK, filiale du groupe hongkongais CK Hutchison. Alors que les pourparlers entre les deux entreprises ont commencé à l’automne dernier, Vodafone a souligné mardi qu’il n’y avait aucune certitude qu’une transaction puisse être finalement conclue. «Nous prendrons tout le temps qu’il faudra pour obtenir un bon accord», a déclaré la directrice générale. Le marché boursier est resté sceptique puisque l’action a clôturé la séance en baisse de 7,4% à 83,33 pence à Londres.

Plusieurs grands actionnaires de Vodafone (le câblo-opérateur américain Liberty Global, l’investisseur français Xavier Niel, l’opérateur télécoms émirati Etisalat) verraient d’un bon œil la mise en œuvre de nouvelles cessions d’actifs demandées par l’investisseur activiste Cevian Capital. Renommé «e&» depuis quelques mois, l’ex-Etisalat, qui détient désormais 14,6% de son capital, a annoncé la semaine dernière un «partenariat stratégique» avec le groupe britannique, qui englobera certaines offres commerciales aux entreprises, la mutualisation des achats et des accords de coopération technologique.