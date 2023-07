Virbac est sanctionné en Bourse après un avertissement sur ses résultats 2023

Le laboratoire vétérinaire Virbac a abaissé lundi ses objectifs pour l’exercice 2023, dans un contexte de ralentissement du marché et de capacités de production de vaccins destinées aux chiens et aux chats plus limitées que prévu lors du premier semestre.

En réaction, l’action du groupe chutait 9% mardi en milieu de journée à la Bourse de Paris.

Le groupe anticipe désormais cette année un ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions» sur chiffre d’affaires autour de 12%-13% à taux de change constants, alors qu’il attendait ce ratio d’Ebit ajusté dans une fourchette comprise entre 13% et 14% auparavant.

Cyberattaque

En parallèle, Virbac prévoit désormais en 2023 une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 0% et 4% à taux de change et périmètre constants, alors qu’il visait entre 4% et 6% jusque-là.

Dans un communiqué, Virbac explique que le ralentissement de la croissance du marché observé lors du premier trimestre s’est confirmé, avec des volumes en baisse par rapport à 2022, dans de nombreuses régions. Le groupe dit également faire face à des «limitations de capacité de production de vaccins chien et chat temporaires mais plus importantes qu’attendues sur ce premier semestre».

A lire aussi:

«Cette situation pèse sur nos absorptions de coûts fixes ainsi que sur nos ventes, compte tenu de la faiblesse de nos stocks de vaccins», a poursuivi le groupe.

Enfin, Virbac mentionne également «un impact lié à la cyberattaque» du 19 juin, même s’il ne peut encore en «mesurer précisément toutes les conséquences».