Valneva obtient une revue prioritaire pour un candidat vaccin aux Etats-Unis

La société de biotechnologie Valneva a annoncé lundi que la Food and Drug Administration (FDA), l’autorité sanitaire américaine, avait accordé une revue prioritaire à sa demande d’autorisation de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553.

«Conformément à la loi Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), la FDA a déterminé une date cible pour achever l’examen de la demande d’autorisation. Celle-ci a été fixée à fin août 2023», a indiqué Valneva.

«L’acceptation du dossier pour revue prioritaire ne signifie pas qu’une autorisation de mise sur le marché sera accordée et ne constitue pas non plus une évaluation de la pertinence des données soumises», a précisé le groupe.

En cas d’approbation, VLA1553 permettrait d'élargir le portefeuille actuel de vaccins du voyage de Valneva. Le marché mondial des vaccins contre le chikungunya, une maladie virale transmise par les moustiques Aedes, est estimé à plus de 500 millions de dollars par an d’ici 2032.