Ubisoft commence bien sa partie

Après un exercice 2022-2023 de transition, Ubisoft est prêt pour repartir de l’avant. Au cours du trimestre clos fin juin, le «net bookings» d’Ubisoft, soit l'équivalent de son chiffre d’affaires, a atteint 267,7 millions d’euros, s’inscrivant en repli de 8,7% sur un an en données publiées et de 7,7% à taux de change constants. Cet indicateur est cependant supérieur aux 240 millions que prévoyait la direction du groupe et aux 245 millions attendus par les analystes membres du consensus Visible Alpha. Selon Invest Securities, il est «rassurant» de voir qu’Ubisoft a notamment pris de vitesse le consensus en ce début d’exercice.

Le groupe a bénéficié du dynamisme de son fond de catalogue, note Deutsche Bank, qui confirme sa recommandation «acheter» pour l’action Ubisoft tout en relevant son objectif de cours de 35 à 40 euros. Bien que le trimestre écoulé ait été l’un des plus faibles de l’histoire du groupe en matière de net bookings, en l’absence de sortie de nouveaux jeux, il s’agit d’une «bonne entrée en matière», salue un autre analyste.

Un aspect spéculatif intact

Rassurés par ce bon départ, les dirigeants d’Ubisoft ont confirmé leurs objectifs financiers pour l’ensemble de l’exercice 2023-2024. Pour la période, ils prévoient toujours un net bookings «en forte croissance» et un résultat opérationnel de l’ordre de 400 millions d’euros. Les analystes anticipent un résultat opérationnel de 372 millions d’euros en 2023-2024, selon des données compilées par l’entreprise.

Certes, ce maintien des perspectives «n’est pas une surprise» à ce stade, commente Jefferies, alors que l’essentiel des lancements de jeux censés tirer les résultats de l’exercice seront commercialisés au cours du second semestre. Mais la visibilité sur ces objectifs s’améliore, remarque JPMorgan, alors que les dirigeants d’Ubisoft ont affiché leur confiance dans la capacité du groupe à tenir son calendrier de lancements.

«Le groupe sortira quasiment un hit par mois à compter de septembre», apprécie TP Icap Midcap, dont The Crew Motorfest (le 14 septembre), Assassin’s Creed Mirage (12 octobre), Avatar : Frontiers of Pandora (7 décembre) et Prince of Persia : The Lost Crown (18 janvier). Citi, qui n’oublie pas qu’Ubisoft a souvent déçu les investisseurs par son manque de fiabilité, maintient ainsi sa recommandation «acheter» sur la valeur. L’intermédiaire financier considère que ces prochains lancements de jeux vidéo devraient «stimuler la croissance de son net bookings et sa génération de trésorerie».

Plus largement, l’action Ubisoft pourrait profiter dans les prochains mois de la spéculation qui agite son secteur. La probable acquisition d’Activision par Microsoft «montre que tout est possible» et renforce «l’aspect spéculatif» de la valeur française «dans un secteur qui poursuit sa concentration», relève TP Icap Midcap. Au vu de la forte revalorisation boursière de certains éditeurs de jeux vidéo, notamment aux Etats-Unis, Oddo BHF a actualisé son objectif de cours sur Ubisoft pour le porter de 21 à 27 euros, en réitérant son conseil «neutre».