TotalEnergies pourrait montrer un visage moins vert aux investisseurs

Les actionnaires sensibles au climat risquent de faire la grimace. L’habituelle journée investisseurs automnale de TotalEnergies pourrait en effet faire la part belle aux projets du groupe dans le pétrole. Les analystes consultés en amont de ce capital market day organisé le 27 septembre à New York sont unanimes : après avoir mis l’accent sur les renouvelables et le gaz naturel liquéfié ces dernières années, le groupe va revoir en hausse ses ambitions en matière de production d’or noir.

«Nous nous attendons à ce que TotalEnergies recentre son discours autour de la croissance dans l’amont pétrolier et dans le GNL», prédisent les analystes de RBC Capital Markets. Kim Fustier, responsable de l’analyse pétrole & gaz Europe chez HSBC, anticipe un relèvement des objectifs de production de liquides de 1,5% par an entre 2021 et 2027 à «2% par an entre 2022 et 2030». Sur ce sujet, «le groupe va capitaliser sur ses récentes découvertes en Namibie et au Suriname», rappelle-t-elle. Ahmed Ben Salem, analyste chez Oddo BHF, compte lui sur une bonne surprise concernant la Namibie : «TotalEnergies devrait dévoiler les résultats de cette découverte réalisée en 2022 et qui pourrait être l’une des plus importantes du secteur depuis 2000».

Rentabilité dans le vert

Pour faire passer la pilule auprès de ses investisseurs ESG, la société dirigée par Patrick Pouyanné va-t-elle aussi relever ses objectifs dans les énergies renouvelables ? Kim Fustier n’y croit pas : «TotalEnergies a probablement déjà atteint 70-80% de ses ambitions 2030 en matière de capacités installées de production d’électricité verte, mais je n’anticipe pas de révision à la hausse. Le focus est désormais mis sur la rentabilité et sur la sélection des meilleurs projets». Ahmed Ben Salem espère de son côté que le pétrolier communiquera plus de granularité sur la profitabilité de cette activité. D’autant que la compétitivité des énergies renouvelables inquiète depuis quelques mois. L’analyse d’Oddo BHF attend aussi des détails sur l’accord annoncé avec Adani Green Energy alors que la société indienne est fragilisée par les attaques de l’activiste Hindenburg depuis le début de l’année.

Les analystes de RBC Capital Markets anticipent, eux, un relèvement des objectifs dans le renouvelable compte tenu des récents développements du groupe. Ils prédisent un excédent brut d’exploitation (Ebitda) de 4 milliards de dollars dans le domaine en 2025, contre 3,5 milliards visés par les dirigeants. La question d’une scission de ces activités afin d’en obtenir une meilleure valorisation pourrait aussi revenir, même si les spécialistes de RBC estiment qu’elle ne sera pas étudiée sérieusement par TotalEnergies avant 2025 si le problème persiste à cet horizon. «Mon pari est que le renouvelable finira par être valorisé correctement par le marché, soit à 12-13 fois l’Ebitda, confie Ahmed Ben Salem. Au-delà de la hausse du cours du pétrole, la récente flambée de l’action est d’ailleurs peut-être le signe que cette revalorisation progressive est déjà en cours».

Actionnaires et succession

En plus d’avoir propulsé TotalEnergies à de nouveaux sommets historiques en Bourse, la poussée de fièvre sur le Brent pourrait aussi aider le pétrolier à améliorer sa politique de retour aux actionnaires. Dans ce contexte, l’analyste d’Oddo BHF imagine que les dirigeants pourraient aller au-delà de 2 milliards de dollars de rachats d’actions par trimestre au moins d’ici à la fin de l’année. Kim Fustier pense, elle, qu’ils s’en tiendront à leur objectif de distribuer 35-40% du flux de trésorerie d’exploitation (CFFO) tout en ouvrant la possibilité à un bonus en fonction de l’environnement économique en 2024. L’analyste de HSBC anticipe un maintien du programme de rachat d’actions de 2 milliards par trimestre «même si les dirigeants ne s’engageront sans doute pas sur plus de deux trimestres en raison de leur prudence habituelle».

Alors que le conseil d’administration de TotalEnergies vient de proposer de renouveler le mandat de PDG de Patrick Pouyanné, la question de sa succession va-t-elle venir sur le tapis, neuf ans après le décès tragique de Christophe de Margerie ? Avant cette annonce qui date du 21 septembre, les analystes de RBC s’attendaient à ce que le pétrolier profite de la journée investisseurs pour mettre en avant des dirigeants du groupe susceptibles de prendre, un jour, le relais. «Certains investisseurs commencent à s’intéresser au sujet, car il n’y a pas de candidats évidents, mais Patrick Pouyanné a un excellent bilan et, à 60 ans, il a encore l’énergie nécessaire», estime Kim Fustier. Il devrait une nouvelle fois le montrer le 27 septembre, à partir de 15 heures.