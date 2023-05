TotalEnergies, le meilleur ennemi des activistes climatiques

Bon élève de la transition énergétique ou fossoyeur du climat en puissance ? Les actionnaires de TotalEnergies sont appelés à se positionner sur cette question un peu caricaturale à l’occasion de l’assemblée générale du groupe qui se tiendra le 26 mai. Deux résolutions portant sur la stratégie climat du géant de l’énergie seront mises aux votes. L’une est proposée par le conseil d’administration, l’autre par des investisseurs menés par l’activiste climatique Follow This. Dans les deux cas, le verdict ne sera pas contraignant. La première vise à recueillir l’avis des actionnaires sur les progrès réalisés en matière de développement durable. La seconde n’est que «consultative». Les résultats n’en seront pas moins éclairants sur l’opinion que portent les investisseurs sur le sujet et pourraient pousser les dirigeants de TotalEnergies à réagir en conséquence.

La meilleure des majors

Depuis 2021, le groupe français a placé le climat au cœur de sa stratégie. Il vise la neutralité carbone complète, y compris en tenant compte des émissions générées par les produits qu’il vend (scope 3), à horizon 2050. TotalEnergies a des ambitions intermédiaires, qu’il a d’ailleurs récemment améliorées.

Le pétrolier promet ainsi de réduire ses émissions de CO2 de scope 1 et 2, dont il est directement responsable, de plus de 40% d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 2015 et celles de méthane de 80%. L’intensité carbone de ses produits est aussi prévue en baisse de 25% d’ici à la fin de la décennie. L’entreprise dirigée par Patrick Pouyanné augmente progressivement ses investissements dans les énergies bas carbone - ils sont attendus à 5 milliards de dollars cette année après 4 milliards en 2022 – et a commencé à publier les performances financières de son pôle de génération d’électricité. Alors que ses concurrents Shell et BP ont dernièrement revu en baisse leurs propres objectifs en termes de développement durable, TotalEnergies apparaît comme la major la plus engagée sur le chemin de la transition.

Cette implication n’empêche pas les investisseurs les plus mobilisés sur le sujet de rester critiques, voire intransigeants. «Etant donné qu’aucune des cinq majors n’est alignée sur l’accord de Paris, elles sont toutes logées à la même enseigne, même si nous reconnaissons les efforts de TotalEnergies», explique Tarek Bouhouch, responsable France de Follow This. En effet, si la stratégie climat du groupe français est bien conforme à l’accord de Paris à horizon 2050, «elle ne l’est pas à horizon 2030». D’ici à la fin de la décennie, TotalEnergies ne s’engage pas sur une baisse de ses émissions de scope 3, qui est donc repoussée au-delà, alors «que la forme de la courbe compte autant que la ligne d’arrivée», estime Bertille Knuckey, gérante ISR et responsable de l’engagement actionnarial chez Sycomore AM, qui fait partie des 17 investisseurs ayant déposé la résolution climat. L’argumentaire commence d’ailleurs à essaimer. Mi-mai, le spécialiste du conseil en vote, ISS, a décidé de soutenir le texte, rapidement rejoint par CNP Assurances.

90% des émissions

De son côté, le conseil d’administration de TotalEnergies rejette vigoureusement ces critiques et recommande à ses actionnaires de voter contre ladite résolution. Selon lui, le respect de ce texte serait «contraire aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses clients». Le pétrolier remet en cause la pertinence de cette résolution, estimant qu’elle «se trompe de cible» en visant «les émissions indirectes de gaz à effet de serre (scope 3)». «Baisser drastiquement les émissions Scope 3 en valeur absolue au niveau mondial d’une société comme TotalEnergies (…) sans que la structure globale de la demande en énergie n’évolue, conduirait à diriger cette demande en énergie vers d’autres fournisseurs», met ainsi en garde le groupe dirigé par Patrick Pouyanné.

Des explications jugées insuffisantes par Bertille Knuckey. «Le scope 3 représente 90% des émissions de TotalEnergies. C’est l’indicateur pertinent si on veut réellement limiter la hausse des températures sous deux degrés», estime la spécialiste de Sycomore AM. Pour elle, le groupe «n’est d’ailleurs pas cohérent sur le sujet puisqu’il revendique ne pas être responsable de ses émissions de scope 3 mais prend tout de même des mesures pour le réduire, via l’intensité carbone de ses produits par exemple, et vise bien de contribuer à la neutralité carbone planétaire à travers un objectif ‘net zero’ à horizon 2050».

La fixation d’objectifs en la matière à horizon 2030 est particulièrement importante pour Tarek Bouhouch : «Nous ne réclamons pas d’engagements à très court terme, mais 2030 est le point de rendez-vous incontournable car il est à portée de stratégie et suffisamment proche pour que des comptes puissent être demandés aux dirigeants actuels».

Dans le gaz

En réalité, derrière la question du scope 3, c’est un autre point d’achoppement qui divise les investisseurs activistes et le pétrolier. Alors que le second considère le gaz comme une source d’énergie essentielle à la transition qu’il place au cœur de sa stratégie, les premiers y voient surtout une source d’émissions de CO2. Un dilemme bien résumé par l’entreprise elle-même. «Avoir un objectif de réduction du scope 3 sur les ventes de gaz ne rendrait pas service à la planète car en vendant du gaz, TotalEnergies réduit les émissions des producteurs d’électricité qui utilisaient du charbon ou du fioul à la place. Quand nous vendons du gaz, nous réduisons le scope 1 du client, mais nous augmentons notre propre scope 3», confie un porte-parole.

L’argument est convaincant mais ne justifie pas totalement le refus du groupe de s’engager sur un objectif intermédiaire en matière de scope 3. La situation ne semble pas tenable à terme.

Tôt ou tard, les dirigeants devront baliser plus précisément le chemin qu’ils comptent emprunter pour passer de près de 400 millions de tonnes d’émissions de CO2 aujourd’hui à 100 millions en 2050, le solde devant être neutralisé notamment par le stockage de carbone. Un vote massif des actionnaires pourrait les forcer à accélérer le tempo sur le sujet.

