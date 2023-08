TotalEnergies accélère dans le gaz pour compenser la perte de Novatek

Le 1ᵉʳ janvier 2023, TotalEnergies est redevenu un pétrolier. S’il n’a jamais vraiment perdu cette qualification, le groupe dirigé par Patrick Pouyanné était de fait devenu plus gazier que pétrolier ces dernières années. En 2022, le gaz représentait ainsi 52,7% de sa production totale d’hydrocarbures, contre 47,3% pour le pétrole.

Mais cette année, l’or noir reprend l’avantage. La guerre en Ukraine a obligé le géant de l’énergie à, progressivement, faire une croix sur ses actifs en Russie. Jusqu’à l’annonce, le 9 décembre, de la déconsolidation de sa participation de 19,4% dans Novatek dès l’exercice 2023. Conséquence : le groupe ne comptabilise plus la production de 1.466 millions de pieds cubes de gaz liée à sa quote-part dans la société russe. Ramenée en barils équivalent pétrole (bep), la production de gaz de TotalEnergies a chuté de 27% au premier semestre, à 1,09 million de bep/jour. Elle ne pèse plus que 43,7% de l’exploitation totale du groupe, soit nettement moins que les 1,4 million de bep/jour d’or noir.

TotalEnergies multiplie les annonces

Même la production de gaz naturel liquéfié (GNL) est affectée. Elle a baissé de 6% sur les six premiers mois de l’année, à 451.000 bep/j, alors qu’elle aurait augmenté de 8%, retraitée de la part de Novatek. Ces évolutions ne font pas les affaires du groupe qui a fait du développement du gaz en général et du GNL en particulier un axe majeur de sa stratégie, au côté de la montée en puissance des énergies renouvelables. Pour 2030, les dirigeants prévoient que le gaz représente 40% de la production totale d’énergie de la société, à égalité avec le pétrole, le solde provenant de l’électricité et de molécules à faible intensité carbone.

En ce sens, TotalEnergies a multiplié les annonces d’investissements dans le secteur ces dernières semaines. Mi-juin, il a acquis 16,67% d’un projet de construction d’une usine de liquéfaction aux Etats-Unis d’une capacité de 17,5 millions de tonnes de GNL qui vise une mise en service en 2027. Dans ce cadre, le groupe va apporter 1,1 milliard de dollars en fonds propres et prend par ailleurs une participation de 17,5% pour 219 millions de dollars dans la société NextDecade Corporation, partenaire du projet.

Quelques jours plus tard, le pétrolier a dévoilé le renforcement de son partenariat avec l’algérien Sonatrach, qui prévoit notamment une augmentation de la production de gaz de champs détenus à 49% par le Français. Plus récemment, TotalEnergies a annoncé l’acquisition de 26% dans des découvertes de gaz en Australie. La décision finale d’investissement pour une extension du terminal Cameron LNG de 7,4 millions de tonnes de GNL est également attendue cette année. TotalEnergies détient 16,6% de cette installation américaine.

