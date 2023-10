Tokyo espère à son tour attirer les fabricants de semi-conducteurs

Le gouvernement japonais déploie à son tour l’arme des subventions, pour attirer sur ses terres des projets d’usines de semi-conducteurs. Tokyo a confirmé, mardi 3 octobre, son intention de fournir jusqu'à 192 milliards de yens (1,2 milliard d’euros) de subventions au groupe américain Micron pour qu’il produise au Japon des puces électroniques de nouvelle génération.

Le projet de Micron «vise à développer et à produire des puces mémoire de pointe qui seront utilisées dans des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA) générative, les centres de données et la conduite autonome», a rappelé le ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l’Industrie (Meti) Yasutoshi Nishimura lors d’une conférence de presse à Tokyo.

De fait, le fabricant américain de semi-conducteurs compte introduire au Japon la technologie de lithographie Extreme Ultraviolet (EUV) permettant de produire des puces plus performantes.

Voilà plusieurs mois que le Japon avance ses pions pour accroître la production de semi-conducteurs sur son territoire, et ainsi réduire sa dépendance à des pays tiers. En marge du sommet du G7 à Hiroshima (Japon) en mai dernier, Micron avait annoncé vouloir investir jusqu'à 500 milliards de yens (3,2 milliards d’euros au cours actuel) ces prochaines années, «avec le soutien étroit du gouvernement japonais». L’agence Bloomberg avait déjà indiqué à l'époque que le gouvernement nippon envisageait d’accorder environ 200 milliards de yens de subventions pour Micron.



Financement de la start-up Rapidus

Dans cette même logique, Tokyo subventionne déjà généreusement la construction d’une usine de TSMC sur l’île japonaise de Kyushu. Il a aussi créé un nouveau fabricant de semi-conducteurs, Rapidus, en s’associant à plusieurs grandes entreprises nippones, telles Toyota et Sony, qui ont pris des participations minoritaires, et avec le concours de l’américain IBM. Et fin septembre, le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML a annoncé qu’il prévoyait d'établir une base sur l'île d’Hokkaido, au nord du Japon, pour soutenir la production d’une usine de puces pour Rapidus.

Le Japon veut en outre nationaliser JSR, une entreprise nippone qui est un poids lourd mondial de la production de résines photosensibles utilisées dans l’industrie des semi-conducteurs. Ce qui lui coûtera l’équivalent de 6 milliards d’euros.

Cette annonce de Tokyo survient alors que plusieurs grands Etats se livrent à une bataille géopolitique pour se procurer ce nouvel élément critique, en premier lieu la Chine et les Etats-Unis, qui s’affrontent à coups d’alliances, de sanctions financières, et de subventions gigantesques pour attirer des usines sur leurs territoires. A ce jour, la Chine représente environ 15% de la production mondiale de puces, et les Etats-Unis 12%.

En outre, les tensions entre la Chine et Taïwan - l’un des plus gros fabricants au monde de puces électroniques via le groupe TSMC - aggravent les inquiétudes sur la sécurité en matière d’approvisionnement en puces électroniques.