TIM va devoir trancher entre les offres pour le rachat de son réseau télécom

Le dossier Telecom Italia continue d’alimenter les spéculations. Le fonds américain KKR et son concurrent Cassa Depositi e Prestiti (CDP), qui travaille avec l’australien Macquarie, s’apprêtent à soumettre des offres légèrement améliorées pour racheter le réseau fixe de Telecom Italia (TIM). La date limite de réception est attendue ce vendredi 9 juin, selon Reuters, qui cite des sources proches.

A cette annonce, le cours de Bourse de TIM a grimpé de 2,70% jeudi en séance à la Bourse de Milan, donnant à TIM une valeur de marché de 5,4 milliards d’euros, avant de terminer sur un gain plus limité.

La revente de certains actifs de TIM, un impératif pour alléger le fardeau de la dette, s’est transformée en feuilleton. L’opérateur télécom italien cherche des offres mieux-disantes pour son actif le plus valorisé, après avoir étudié en avril des propositions à ses yeux insuffisantes.

Son conseil d’administration avait alors sommé les deux candidats de revoir leurs offres à la hausse, le 4 mai. Il indiquait alors, dans un communiqué, avoir «analysé en profondeur les offres» soumises et «jugées insuffisantes» «Compte tenu de la volonté exprimée par au moins un des soumissionnaires d’améliorer» son offre, le conseil a «décidé de sonder cette volonté afin d’obtenir une offre finale d’ici au 9 juin».

Son PDG, Pietro Labriola, est sous pression pour restructurer le groupe en difficulté, et réduire un endettement de quelque 30 milliards d’euros. Il a toujours en tête de créer un opérateur de réseau intégré unique en Italie, contrôlé par CDP, avec le soutien des sociétés d’investissement Macquarie et KKR. La CDP contrôlerait l’entité née de la fusion des deux réseaux.



Enjeux politiques

Pour rajouter à la complexité du dossier, celui-ci a pris une coloration bien plus politique depuis que le nouveau gouvernement, dirigé par la première ministre d’extrême droite Giorgia Meloni, a décidé de jouer un rôle dans les discussions en cours. Or, selon les règles italiennes, Rome peut bloquer toute offre sur des actifs d’importance stratégique tels que le réseau de TIM. Les dirigeants politiques restent divisés sur la meilleure structure que devrait avoir TIM pour garantir le contrôle des pouvoirs publics sur le réseau télécom tout en protégeant des milliers d’emplois.

Les nouvelles offres, attendues ce vendredi, devraient être à peine supérieures aux précédentes, déjà rejetées par TIM, selon des sources proches citées par Reuters et Bloomberg. Au mois d’avril, KKR proposait 21 milliards d’euros, et le consortium dirigé par le CDP 19,3 milliards d’euros, pour mettre la main sur le réseau fixe national de TIM et son entité sous-marine Sparkle.

Or ces deux offres étaient inférieures à ce que Vivendi, l’actionnaire principal de TIM, cherche à obtenir. Le conglomérat français, qui ne siège plus au conseil d’administration de Telecom Italia, a indiqué à plusieurs reprises qu’il visait une valorisation de 31 milliards d’euros, sésame indispensable pour soutenir une vente des actifs de TIM. Or Vivendi détient 24% des parts de la société, bien devant la CDP, propriété du Trésor italien, qui en détient 10%.

Dernier acte en date : l’actionnaire français a visiblement mené la fronde contre le PDG Pietro Labriola lors de la dernière assemblée générale des actionnaires en avril, qui avait rejeté le nouveau système de rémunération prévu pour les dirigeants. Seulement 42,5% du capital représenté à l’assemblée a voté en faveur du mécanisme des primes pour les années 2023-2025, 10,6% des votes ont été défavorables et 46,8% des actionnaires se sont abstenus, dont Vivendi.

TIM va donc devoir décider ces prochains jours s’il va de l’avant avec la vente de son réseau fixe, ou s’il arrête ce projet face à l’opposition de son principal actionnaire, Vivendi. Les dirigeants de TIM doivent se réunir pour examiner les offres le 19 juin prochain, puis donner une réponse le 22 juin.

A lire aussi: