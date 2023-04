Teleperformance propose 3 milliards d’euros pour racheter Majorel

Le gestionnaire de centres d’appels Teleperformance a annoncé mercredi son intention de lancer une offre publique d’achat (OPA) en numéraire et en titres sur l’intégralité des actions du spécialiste luxembourgeois des expériences client personnalisées Majorel, cotées à la Bourse d’Amsterdam.

«Teleperformance propose un prix de 30 euros par action représentant un montant total d’acquisition de 3 milliards d’euros», a indiqué le groupe dans un communiqué. «Les actionnaires de Majorel peuvent aussi choisir de recevoir des titres Teleperformance selon un ratio d'échange de 0,1382 action Teleperformance pour chaque action Majorel, dans la limite de 1 milliard d’euros d’actions Teleperformance», a-t-il ajouté.

Le comité exécutif et le conseil de surveillance de Majorel ont accueilli favorablement cette offre et, à ce jour, considèrent qu’elle est dans le meilleur intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses salariés et de ses autres parties prenantes.

79% du capital sécurisé

Les actionnaires majoritaires de Majorel, le groupe de médias allemand Bertelsmann et la société d’investissement africaine Saham, qui détiennent environ 79% des actions Majorel, se sont engagés de manière irrévocable à apporter leurs titres à l’offre et choisiront de recevoir en priorité des actions Teleperformance. Bertelsmann et Saham recevront un nombre total d’actions Teleperformance qui dépendra du choix des autres actionnaires minoritaires de Majorel.

Le rapprochement de Teleperformance et Majorel donnera naissance à un groupe d’environ réalisant 12 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel dans les services aux entreprises en solutions numériques.

A la Bourse de Paris, l’action Teleperformance était lourdement sanctionnée après l’annonce de ce projet d’acquisition. Peu après l’ouverture, elle plongeait de plus de 15%.

