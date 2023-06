Telecom Italia affiche une confiance de façade dans la vente de son réseau fixe

Le projet de Telecom Italia (TIM) de vendre son réseau fixe pour réduire sa dette «devrait et peut bien se passer», a déclaré jeudi son directeur général Pietro Labriola. Or selon l’agence Reuters, qui cite des sources proches, les offres de rachat n’ont pas répondu aux attentes de son actionnaire principal, Vivendi.

La semaine dernière, le fonds américain KKR et un consortium rival, composé de la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), la Caisse des dépôts italienne, et du fonds australien Macquarie, ont présenté des offres légèrement révisées à la hausse pour le réseau fixe. Les candidats avaient jusqu’au 9 juin pour déposer leurs offres. Le conseil d’administration de TIM doit ensuite se réunir le lundi 19 juin pour examiner les propositions des candidats, et devrait prendre une décision le 22 juin.

«Nous n’avons pas encore vu les (nouvelles) offres», mais «quand on gère un dossier complexe comme celui-ci, il faut être sûr que les choses doivent et peuvent bien se passer», a déclaré jeudi Pietro Labriola, en marge d’un événement à Rome.

L’offre de KKR est la plus généreuse, avec environ 23 milliards d’euros au total, selon Reuters, contre 21 milliards auparavant. Mais elle reste bien en deçà des plus de 30 milliards d’euros que Vivendi réclame depuis plusieurs mois. Or Vivendi détient 24% des parts de la société, loin devant la CDP, propriété à 80,1% du Trésor italien, qui en détient 10%.



Plan de secours

Selon Pietro Labriola, il existe également un plan de secours pour améliorer les perspectives de TIM, au cas où la vente des actifs ne serait pas possible. «Nous devons redresser cette entreprise, nous avons un plan A et un plan B, nous devons travailler pour essayer d’atteindre les objectifs et satisfaire tous les actionnaires», a-t-il déclaré.

La dette financière de TIM s'élevait à près de 26 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2023. Le groupe est aux prises avec une érosion constante de ses bénéfices et de ses ventes depuis une décennie, dans un contexte de forte concurrence par les prix sur son marché intérieur.

