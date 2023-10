Sika mise sur une accélération de sa rentabilité à horizon 2028

A l’occasion de son Capital Markets Day, le groupe suisse Sika a dévoilé sa stratégie 2028 «Au-delà des attentes». Elle repose sur quatre piliers : la pénétration du marché, l’innovation et la durabilité, les acquisitions, et une culture d’entreprise axée sur la performance.

Spécialiste de la chimie de bâtiment (collage, étanchéité…) et de la protection dans le bâtiment et l’automobile, la pépite sur laquelle Saint-Gobain avait tenté sans succès de mettre la main avant d’y renoncer en 2018, vise désormais une croissance annuelle de ses ventes de 6% à 9% en monnaies locales, contre une fourchette de 6% à 8% visée sur 2018-2023. Le groupe a largement dépassé cette cible avec une croissance annuelle moyenne de 11,1% sur 2018-2022. La société helvétique accélère même la tendance, annonçant une croissance de 12,2% de ses ventes de janvier à août 2023 et visant plus de 15% sur 2023, grâce notamment à l’acquisition de MBCC, finalisée en mai, pour 5,2 milliards d’euros.

Sika se dit «parfaitement positionné» pour bénéficier des tendances de fond, comme l’augmentation de la population mondiale, l’urbanisation, la rareté des ressources, la digitalisation et le changement climatique. Détenant 11% de son marché adressable, estimé à 110 milliards de francs suisses et très fragmenté, Sika compte poursuivre les acquisitions, plutôt de petites tailles.

Une marge d’Ebitda qui pourrait atteindre 23% en 2028

Le groupe vise également une marge d’Ebitda de 20% à 23% d’ici à 2028, contre 18,7% en 2022, grâce à la croissance organique, à l’amélioration de la marge brute et aux acquisitions. Le rachat de MBCC doit permettre de générer 180 à 200 millions de francs suisses de synergies à partir de 2026. Objectif qui vient d’être relevé de 20 millions. Dans son plan 2018-2023, Sika visait une marge d’Ebit de 15% à 18%, et a atteint 15,1% en 2022. L’objectif d’Ebitda implique un objectif de marge d’Ebit de 16% à 19% d’ici à 2028, note UBS. Désormais, l’Ebitda devient un indicateur clé de performance pour le groupe. Excluant les distorsions liées aux amortissements des actifs incorporels, l’Ebitda donne une image plus concise des performances réelles, explique Sika.

Des objectifs «ambitieux mais [qui] peuvent être atteints», au regard de la trajectoire passée de Sika, note Baader Helvea. Malgré ces ambitions, l’action reculait légèrement hier à Zurich, tout en surperformant le marché, «un consensus semble déjà exister, ce qui limite probablement la nécessité de révision des bénéfices», ajoute UBS.

Par ailleurs, Sika vise toujours un cash-flow libre opérationnel supérieur à 10% du chiffre d’affaires, et un retour sur capitaux employés de 20% à 25%.

Sa feuille de route de durabilité est la «pierre angulaire» de sa stratégie, assure Sika. Il compte réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2) entre 2022 et 2028. Il ne donne pas d’objectif pour le scope 3, confirmant seulement son objectif de zéro émission nette d’ici à 2050. Il vise aussi une réduction de 15% entre 2023 et 2028 de ses volumes de déchets et de l’eau rejetée par tonne vendue.