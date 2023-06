Sartorius Stedim réduit ses objectifs et plonge en Bourse

Le fournisseur de l’industrie pharmaceutique Sartorius Stedim Biotech chute de 13% à 240 euros lundi matin en Bourse, après avoir revu en baisse ses prévisions financières pour l’exercice 2023 en raison d’une demande qui devrait être plus faible que prévu au deuxième semestre. Le groupe anticipe pour 2023 une baisse de son chiffre d’affaires «d’un pourcentage compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines», soit entre 10% et 15%.

Sartorius Stedim Biotech prévoyait auparavant une croissance de son chiffre d’affaires annuel d’un «pourcentage faible à un chiffre», soit comprise entre 1% et 5%. En raison de volumes de vente attendus plus faibles que prévu, le groupe a également ramené son objectif de marge d’Ebitda courant à «environ 30%" pour 2023, alors qu’il anticipait auparavant une marge stable par rapport à 2022, lorsqu’elle avait atteint 35%.

«Les principaux facteurs susceptibles de freiner le développement commercial de Sartorius Stedim Biotech sont la réduction plus longue que prévu des stocks chez les clients de l’industrie biopharmaceutique à la suite de la pandémie de Covid-19, ainsi que les activités d’investissement relativement faibles des clients en raison des capacités de production disponibles», a indiqué la société.

JPMorgan baisse son objectif

Elle a précisé qu’elle n’avait pas modifié ses objectifs à moyen terme jusqu’en 2025, considérant «la normalisation actuelle de la demande après la pandémie comme une phase qui n'éclipse que temporairement les moteurs de croissance très positifs des marchés des sciences de la vie et de la biopharmacie».

Dans le sillage de ces annonces, JPMorgan a abaissé son objectif de cours sur le titre Sartorius Stedim Biotech de 400 euros à 345 euros, tout en réitérant sa recommandation «surpondérer».