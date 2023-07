SAP ne profite pas de la révision à la hausse de son bénéfice annuel

Publiés jeudi après la clôture des Bourses européennes, les résultats trimestriels de SAP n’ont pas enthousiasmé les investisseurs américains. Ces derniers ont fait chuter le certificat d’actions (ADR) du groupe allemand de 5% à 135,9 dollars à New York, ce qui représente la plus importante baisse journalière du titre depuis un an. Le premier éditeur européen de logiciels d’entreprise a pourtant relevé de 50 millions d’euros sa prévision de bénéfice d’exploitation (Ebit) pour l’ensemble de l’exercice 2023.

Cet indicateur devrait désormais ressortir dans une fourchette comprise entre 8,65 milliards et 8,95 milliards d’euros en normes non-IFRS, reflétant une progression comprise entre 8% et 12% en devises constantes. La performance du deuxième trimestre «nous met sur la bonne trajectoire» pour 2023, a commenté le directeur financier Dominik Asam, cité dans le communiqué.

Mais le groupe affiche une plus grande prudence annuelle pour les revenus issus de ses activités dans le cloud (informatique en nuage), qui progresseraient de 23% à 24% pour être compris entre 14 milliards et 14,2 milliards d’euros en devises constantes, contre une borne haute fixée jusqu’à présent à 14,4 milliards. Durant le trimestre écoulé, cette division, la plus importante du groupe, a généré des revenus de 3,3 milliards d’euros, en progression de 22% en rythme annuel, alors que le consensus tablait en moyenne sur 3,41 milliards à taux de change constant.

Sur cette même base, son chiffre d’affaires trimestriel total a enregistré une croissance de 8% à 7,55 milliards d’euros, contre un montant de 7,6 milliards prévu par le consensus. Sa marge d’exploitation est passée de 23,3% à 27,2% d’un an sur l’autre. Grâce au produit exceptionnel de 2,6 milliards d’euros émanant de la cession de sa filiale américaine Qualtrics, son bénéfice net non IFRS a plus que triplé d’un an sur l’autre à 3,46 milliards d’euros.