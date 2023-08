RWE renforce sa présence dans l’éolien offshore en mer du Nord

L’énergéticien allemand RWE, son homologue suédois Vattenfall et Waterkant Energy, société spécialisée dans le développement de projets, sont ressortis vainqueurs d’un appel d’offres de 784 millions d’euros portant sur quatre sites éoliens offshore en mer du Nord, a annoncé jeudi l’autorité allemande de régulation du secteur (Bundesnetzsagentur). Les droits attribués portent sur une capacité électrique de 1,8 gigawatt (GW) en vue d’une mise en exploitation prévue en 2028, a précisé le régulateur. Cette attribution vient en complément d’un appel d’offres de 12,6 milliards d’euros, correspondant à une capacité de 7 GW, qui a été remporté le mois dernier par les compagnies pétrolières BP et TotalEnergies.

RWE a reçu des droits afférents à une capacité de 900 mégawatts (MW) dans une zone située à 50 km au large de l’île de Juist, en Frise-Orientale, avec une mise en production du site attendue en 2029. Il avait déjà remporté l’an dernier un appel d’offres portant sur une capacité éolienne de 660 MW sur un site adjacent dont la mise en exploitation est prévue en 2027. «La jonction des deux projets permettra de dégager des synergies importantes», a expliqué l’énergéticien dans un communiqué séparé.

Dans une zone maritime plus éloignée située au nord-ouest de Juist, Vattenfall a reçu un droit d’entrée valable jusqu’au 14 septembre prochain pour mettre en place, en coopération avec RWE, une capacité éolienne de 630 MW. Le groupe suédois devra donc rapidement décider s’il exerce ou non cette option. De son côté, Waterkant, filiale de la société allemande de gestion d’actifs Luxcara, a reçu en exclusivité les droits afférents à un site pré-sondé dans une autre zone en mer du Nord allemande.

Les droits attribués englobent la conception, le développement et l’exploitation des fermes éoliennes qui seront raccordées au réseau électrique. Le régulateur a souligné que 90% des recettes provenant de cet appel d’offres seront utilisées pour réduire le prix de l’électricité et que le solde servira à financer, de manière égale, la protection des fonds marins et la pêche durable. Contrairement à l’adjudication réalisée en juillet, la décision d’attribution prise par le régulateur a cette fois pris en compte des critères qualitatifs ayant trait à la décarbonation ou à l’utilisation de technologies favorisant le développement durable.