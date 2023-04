Renault subit la montée de doutes face à l’offensive de Tesla sur les prix

Voilà des mois que le groupe dirigé par Luca de Meo n’avait pas subi une telle claque boursière. L’action du groupe automobile lâchait près de 4% lundi en fin d’après-midi, soit le plus fort repli du CAC 40.

Si le bilan annuel reste positif, avec un gain de 13%, l’ex-Régie a perdu de sa superbe, avec un repli de 16% depuis le 15 février, date de son plus haut annuel, quand le secteur européen restait stable sur la période.

Cette amorce de nouvelle disgrâce boursière a un nom : Tesla. Le constructeur américain alimente la montée des doutes des investisseurs sur la traduction des bonnes performances commerciales de Renault sur son chiffre d’affaires. Tesla, la référence du secteur sur le marché des véhicules électriques, entretient son offensive tarifaire, entamée fin 2022, avec une nouvelle salve de baisse des prix.

L’Hexagone n’est pas épargné avec la baisse régulière du prix de ses modèles d’entrée de gamme, notamment depuis la semaine dernière avec un nouveau rabais de 3.000 euros sur la berline Model 3. De quoi ramener son prix à 42.000 euros, le premier tarif auquel est proposé la Renault Mégane électrique.

L’électrique, moteur de croissance

Le Français a bien conscience de la menace. Cette bataille tarifaire constitue un avertissement pour le secteur, a ainsi indiqué lundi Fabrice Cambolive, le directeur général de la marque Renault, «C’est clair que c’est un challenge, d’abord sur la partie coûts. C’est un avertissement qu’on regarde», a-t-il précisé à l’occasion d’une téléconférence de presse.

A l’heure où Nissan multiplie les signes d’un éloignement de Renault, l’offensive tarifaire de Tesla alimente les questions – et les doutes – sur la future valorisation d’Ampère, l’entité électrique que le groupe au Losange prévoit de coter en Bourse d’ici à la fin de 2023.

A lire aussi:

Renault a bâti sa stratégie de reconquête sur l’élargissement et l’électrification à marche forcée de sa gamme. Avec un réel succès. Renault faisait figure en 2022 de troisième marque électrifiée (électrique + hybride) derrière Toyota et Tesla, et de troisième marque purement électrique derrière Tesla et Volkswagen. Et 2023 démarre bien. Si les ventes mondiales de la marque Renault ont augmenté de 8,6% par rapport au premier trimestre 2022 à périmètre équivalent, à 354.545 véhicules (+ 20% à 231.125 unités en Europe), le groupe ne cesse de creuser son sillon dans l’électrique, avec 61.000 véhicules vendus dans le monde en trois mois, soit un bond de 24%. En Europe, la gamme électrifiée a même représenté 38% des ventes de véhicules aux particuliers au premier trimestre, alors que la moyenne du marché s'établit à 34%, a souligné le constructeur.

L’hybride n’est pas en reste. Les ventes mondiales de véhicules hybrides ont même grimpé de 42% au cours des trois premiers mois de 2023, à 38.400 unités. «Cette technologie, très demandée par les particuliers, représente 60% des ventes d’Arkana et 67% des ventes de Nouvel Austral», a ajouté Renault.

La demande reste soutenue

Pour l’heure, le nouveau tempo tarifaire imposé par Tesla ne pénalise pas le Français qui estime que la demande pour la nouvelle Mégane, pilier de sa stratégie d'électrification, n’est pas affectée.

Face à la force de l’image de son rival californien, le groupe joue la carte de la densité de son réseau commercial et d’entretien pour affaiblir l’atout-maître de Tesla : la faible décote frappant ses véhicules d’occasion. La promesse faite aux acheteurs d’un meilleur maintien de la valeur du véhicule d’ici sa revente permet notamment de rester «avec des niveaux de discount très faibles, voire quasi inexistants», a précisé Fabrice Cambolive.

A lire aussi: