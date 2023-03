Quatre producteurs de parfums sont soupçonnés d’entente

La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête dans le secteur des parfums. Le gendarme suisse soupçonne une entente entre quatre producteurs, les groupes suisses Firmenich et Givaudan, l’américain International Flavors & Fragrances, et l’allemand Symrise.

La Comco explique disposer d’indices selon lesquels plusieurs entreprises actives dans la production de parfums auraient violé le droit des cartels. Il existe des soupçons que ces entreprises auraient coordonné leur politique de prix, empêché à leurs concurrents de fournir des clients déterminés et restreint la production de certains parfums, selon le communiqué de la Comco.

Perquisitions

Des perquisitions ont été menées sur différents sites. Celles-ci ont été effectuées après consultation d’autres autorités de la concurrence, à savoir la Commission européenne, l’US Department of Justice Antitrust Division et la Competition and Markets Authority britannique.

Dans le cadre de l’enquête, il sera examiné s’il existe effectivement des restrictions de la concurrence interdites par le droit des cartels. La présomption d’innocence s’applique aux entreprises, rappelle la Comco.