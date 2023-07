Publicis relève ses objectifs pour 2023

Le groupe publicitaire Publicis a rehaussé jeudi ses perspectives pour 2023, malgré la persistance d’incertitudes macroéconomiques, après avoir enregistré des résultats supérieurs aux prévisions des analystes au cours du premier semestre.

Publicis table dorénavant pour 2023 sur une croissance organique du revenu net d’environ 5% et sur un taux de marge opérationnelle proche de 18%. Précédemment, le publicitaire visait pour cette année une croissance organique du revenu net dans le haut de la fourchette allant de 3% à 5% et un taux de marge opérationnelle compris entre 17,5% et 18%.

Publicis a par ailleurs indiqué anticiper un flux de trésorerie disponible d’au moins 1,6 milliard d’euros cette année, alors que cet indicateur était auparavant attendu «autour» de ce même montant.

Les dirigeants ont relevé ces perspectives alors que les performances du groupe publicitaire sont ressorties supérieures aux attentes des analystes au premier semestre. Sur la période, le revenu net de Publicis a progressé de 7,1% sur un an en données organiques, à 6,32 milliards d’euros, soutenu par les zones Europe (+13,8%) et Moyen-Orient & Afrique (+11,2%).

Au seul deuxième trimestre, le revenu net a affiché une croissance organique de 7,1% également, bien supérieure au taux de 4,7% attendu par les analystes.

Le taux de marge opérationnelle s’est établi à 17,3% au premier semestre, un record déjà atteint à la période correspondante de 2022. Ce taux est supérieur de 40 points de base aux prévisions des intermédiaires financiers. Il a culminé à 18,6% en Amérique du Nord.

Dette plus légère

Le bénéfice net de Publicis a progressé de 16% au premier semestre, à 623 millions d’euros, faisant ressortir un bénéfice courant par action de 3,21 euros (+11,3%). Les analystes attendaient ce dernier à 2,93 euros.

Grâce à la hausse de ses résultats, Publicis a enregistré une augmentation de 17 millions d’euros de son flux de trésorerie disponible semestriel, avant variation du besoin en fonds de roulement, à 725 millions d’euros.

Au niveau du bilan, l’endettement net du publicitaire s'établissait à 226 millions d’euros au 30 juin 2023, à comparer à une situation de trésorerie nette de 634 millions d’euros au 31 décembre 2022, reflétant la saisonnalité de l’activité du groupe. La dette nette moyenne du groupe sur 12 mois glissants a atteint 498 millions d’euros au premier semestre, contre 1,02 milliard d’euros un an plus tôt.