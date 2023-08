Pernod Ricard mise sur sa nouvelle gouvernance pour soutenir sa croissance

Après des résultats annuels qui ont déçu le marché en raison de perspectives prudentes, Pernod Ricard pourra s’appuyer sur le renforcement de sa nouvelle gouvernance pour faire face à un environnement, qui «reste difficile sur l’exercice 2023-24», souligne le groupe de spiritueux. Ces changements «structurels», annoncés mercredi soir, visent à renforcer la stratégie centrée sur le consommateur et à soutenir la nouvelle phase de croissance. Ils répondent à deux objectifs.

D’une part, permettre une prise de décision plus rapide. Le groupe qui était jusqu’alors doté d’un bureau exécutif de six personnes et d’un comité exécutifde seize membres, n’aura plus qu’un comité exécutif de neuf membres, composé de cinq anciens du bureau exécutif (PDG, directrice financière, directrice juridique, DRH, et directeur de la communication), qui seront rejoints par Gilles Bogaert, actuel PDG EMEA/Latam et nouveau vice-président exécutif en charge des marchés, par Philippe Guettat, actuel PDG Asie et nouveau vice-président en charge des marques, par la directrice des opérations, Maria Pia De Caro – qui a rejoint le groupe en janvier après «une carrière de 25 ans dans la supply chain et les opérations chez P&G, Mondolez et Unilever», rappelle Jefferies –, et par la PDG Amérique du Nord, Ann Mukherjee. Christian Porta, directeur général adjoint et membre de l’ancien bureau exécutif, part à la retraite.

L’arrivée de Maria Pia De Caro au comex donne l’occasion au groupe «d’accroître l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et de développer le ROCE [retour sur capitaux investis], tout en protégeant la provenance des marques», souligne Jefferies. En outre, si le groupe «parvient à ‘activer’ plus de marques [il en détient 240, dont 17 dans le top 100 mondial], il y aura plus d’opportunités de croissance. Cela devrait accélérer, diversifier et prolonger la durée de la croissance », anticipe Jefferies.

Au sein du nouveau comité exécutif, le «bon équilibre entre les sexes [cinq hommes et quatre femmes] et les nationalités […] aidera à apporter à Pernod Ricard de nouvelles idées sur les initiatives en termes de chiffre d’affaires et de résultat à mesure que l’exécution s’accélère», estime Jefferies.

Suppression des entités régionales, hormis l’Amérique du Nord

En outre, une nouvelle instance, baptisée Executive Leadership Team (ELT) et composée de 30 membres, est créée. Elle regroupe les responsables des fonctions clés de l’entreprise, ainsi que les membres du comité exécutif. L’ELT assure la cohérence et le déploiement de la stratégie de croissance du groupe et des ressources qui y sont associées.

D’autre part, une organisation simplifiée va mettre en adéquation structures et responsabilités à travers toutes les fonctions. Ainsi, les entités régionales EMEA/Latam et Asie sont supprimées «afin d’assurer une prise de décision et une exécution rapides, à tous les niveaux de l’organisation», explique Pernod Ricard. «Nous pensons que cela contribuera à libérer des fonds pour le réinvestissement et aidera garantir l’ambition à moyen terme d’une expansion de la marge de 50 à 60 points de base par an, note Jefferies. Cela participera aussi à combler en partie l’écart de marge avec Diageo». Les marchés sont désormais regroupés au sein de dix «management entities» favorisant ainsi la taille critique et la mutualisation, poursuit le communiqué.

Confirmation des objectifs 2023-2025

Sur son exercice clos fin juin, Pernod Ricard a dégagé un résultat opérationnel courant (ROC) de 3,3 milliards d’euros, en hausse de 11% (+11% en organique), au-dessus des attentes du groupe (+10%) mais en dessous des 3,5 milliards (+15%) attendus par le consensus FactSet. Le chiffre d’affaires est en hausse de 13% à 12,1 milliards d’euros (+10% en organique). Début août, Diageo avait publié des ventes 2022-23 de 17,1 milliards de livres (20 milliards d’euros), en hausse de 11% (+6% en organique), pour un résultat opérationnel de 4,6 milliards, en hausse de 5% (+7% en organique).

Malgré cette bonne performance, le marché a sanctionné les perspectives prudentes de Pernod Ricard. Il confirme son ambition de moyen terme de croissance annuelle de son chiffre d’affaires «dans le haut d’une fourchette comprise entre +4% et +7%» et d’une expansion de la marge opérationnelle courante de +50 à +60 points de base, entre 2022-23 et 2024-25. Sur 2023-2025, Diageo a confirmé viser une croissance de 5% à 7% par an de son chiffre d’affaires et de 6% à 9% de son résultat opérationnel.

Mais pour l’exercice en cours, Pernod Ricard table sur une croissance des ventes «diversifiée», avec «un démarrage plus modeste au premier trimestre, amplifié par une base de comparaison élevée». En outre, il anticipe des investissements (Capex) significatifs de 800 millions à 1 milliard d’euros, un programme de rachats d’actions de 500 à 800 millions d’euros, et un effet devises défavorable. Avant cette publication et une probable révision à la baisse des estimations des analystes, le consensus FactSet tablait sur une hausse de 4% du chiffre d’affaires de Pernod Ricard à 12,6 milliards d’euros, et de 8% de son ROC à 3,6 milliards. Passée de 28,3% en 2021-22 à 27,6% en 2023-24, la marge opérationnelle courante remonterait à 28,8% cette année selon le consensus FactSet.

Jefferies reste très confiant sur la société, «l’une des rares histoires de changements restantes» de ce secteur, et fixe un objectif de cours de 235 euros, jugeant l’action peu chère, en se traitant 18,4 fois ses résultats 2024. L’action cédait jeudi 6,74% à 181,20 euros, lanterne rouge du CAC 40.