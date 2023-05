Pékin évoque la «sécurité nationale» pour interdire l’achat de produits Micron

Voilà qui ne va nullement contribuer à un «dégel» des relations entre Pékin et Washington, pourtant promis par le président américain Joe Biden à l’issue du sommet du G7, à Hiroshima, au Japon.

Le régulateur chinois du cyberespace a annoncé dimanche que les produits du fabricant américain de semi-conducteurs Micron Technology n’étaient pas conformes aux critères de sécurité réseau, et qu’ils seraient interdits aux «infrastructures critiques» - comme les opérateurs télécoms ou les banques.

Dans le sillage de cette annonce, l’action Micron perdait 6% en début de séance lundi à Wall Street. Pour Micron, cela représente la plus forte baisse en séance depuis novembre dernier. Le titre avait gagné 36% cette année.

Lundi, les autres constructeurs américains de puces Qualcomm, Intel et Broadcom, et refluaient de près de 1% en Bourse. De fait, cette décision de Pékin alimente de nouvelles incertitudes pour ces autres fabricants américains de puces qui vendent en Chine, lequel reste le principal marché mondial pour les semi-conducteurs.



L’argument de la «sécurité nationale»

Pékin a donc mis en garde les opérateurs chinois d’infrastructures clés contre l’achat de marchandises de l’entreprise. Pour la première fois, elle n’évoque guère des arguments de régulation, mais des risques de cybersécurité, qu’elle estime «relativement élevés». De plus, elle invoque cette fois la «sécurité nationale» du pays, selon le communiqué de l’administration chinoise du cyberespace (CAC). Aucun détail n’a été fourni sur les risques représentés par les produits Micron, ni sur les produits concernés par la mesure. Mais elle pourrait concerner un éventail de secteurs allant des télécoms aux transports en passant par les finances.

Autre fait, pour la première fois, la Chine vise nommément une entreprise américaine – tout comme l’administration Trump avait ciblé l’équipementier chinois Huawei par le passé. Or Micron Technology est le premier fabricant américain de puces mémoire, qui a réalisé près de 30 milliards de dollars (27,8 milliards d’euros) de ventes en 2022.

A ce stade, les analystes de Jefferies anticipent un impact réduit pour Micron, la majorité des clients du groupe américain en Chine étant notamment des fabricants de smartphones et d’ordinateurs, et non pas des fournisseurs d’infrastructures. «Nous pensons que cette interdiction est étroitement ciblée car elle s’applique aux seuls opérateurs d’infrastructures critiques (CII)», écrivent-ils. Micron tire près de 11 % de ses revenus de la Chine, selon son dernier exercice budgétaire.



Regain de tensions sino-américaines

Mais cette décision marque une gradation dans les tensions entre Pékin et Washington à propos des technologies à puce. De fait, le secteur de la tech est bien devenu le principal champ de bataille entre les deux plus grandes économies mondiales. Washington a déjà mis sur liste noire des entreprises technologiques chinoises, et interdit à ses entreprises d’électronique, en octobre 2022, de vendre des équipements et des technologies pouvant permettre de produire des puces avancées aux entreprises chinoises n’ayant pas de licence accordée par les Etats-Unis.

A Washington, la décision chinoise passe mal. Le département américain du Commerce a d’ailleurs déclaré que la conclusion de Pékin n’avait «aucun fondement en fait» dans un communiqué.

Il faut voir dans cette décision du CAC «des représailles contre les contrôles américains des exportations de semi-conducteurs», estime également Holden Triplett, fondateur de Trenchcoat Advisors et ancien responsable du contre-espionnage du FBI à Pékin, cité par Bloomberg. «Ce sont des actions politiques pures et simples, et toute entreprise pourrait devenir le prochain exemple».



Micron au Japon

La réaction de Micron à Pékin ne s’est pas faite attendre. La firme de Boise (Idaho) a indiqué lundi avoir été notifiée des conclusions de l’examen de la CAC concernant ses produits vendus en Chine, et a déclaré vouloir «continuer de dialoguer avec les autorités» à Pékin.

A côté de cela, elle a aussi annoncé dès dimanche, au G7 d’Hiroshima, la construction d’une nouvelle usine de puces mémoire au Japon, et évoque un budget global de 3,4 milliards d’euros sur plusieurs années. De son côté, le Japon promet le déblocage de milliards d’euros de subventions publiques pour persuader les grands fondeurs et concepteurs de puces de venir s'établir sur son territoire. Hors de Chine donc.

